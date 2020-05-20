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عن قوس قزح المثليين     


خالد القيسي ||

 

     بغداد قلب الحكم ومقر الدولة وعاصمة العراق أًطرت وجودها مراقد أنوار إثنان من ائمة الهُدى والتكايا والمساجد وتحتضن بجناحيها شمال وجنوب البلد بروحانية رمضان الكريم ، متأصلة فيها الكرامة وقيم ومباديء الاسلام ، تنتظر إشارة بِدأ فتنة جديدة تلوح حوليها ، مفسدة لامبررلها لا تسمح بوجودها وتصد رياحها النتنة.

إن كان قدرلها(بغداد) القدر أن تصدت لرياح الكفر والضلالة بأبنائها المجاهدين من عفن الدواعش والوهابية  ،وهي تقاوم اليوم بلاء وباء كورونا المستشري ، بجهد صفوة نقية من أبنائها وتنشد الانتصارعليه في لحظات تاريخية .

 فجديدها يشهد  تصاعد دخان نار إضمحلال القيم من خلال علم يرفرف في سمائها رفع من قبل ممثلية بعثة الاتحاد الاوربي ممثلة بسفارة البريطانية والكندية ، التي لم تحترم عقيدة الشعب العراقي في سابقة لا تمت للانسانية بصلة ولا واقع مستساغ كما هو الحال في الدول الاوربية الغربية واللاتينية برفع علم يرمزالى ناس شواذ تمارس الرذيلة هو إهانة، بقدر ما لا يقره عرف انساني صادق ولا قيم سماوية أو إخلاقية .

هذا درس قاسي لنا في محاربة الفاحشة ونحن نعيش أيام رمضانية فضلية التي تسمو فيها النفوس من الأدران بمعالي الإستقامة وعمل البر والتقوى ، حتى لا ننال عقوبة قد تكون شديدة لقوله تعالى( واعلموا ان الله شديد العقاب ) الغاية منها تفكك المجتمع وانحلاله كما هي واجهات الغرب مسودة بما هو شاذ ومستهجن ، والقصد تعكير السلم المدني في الخروج المشين ضد تعاليم الدين الاسلامي الحنيف وتشويهه لاضعاف همة الناس التي استنكرت هذا الفعل السيء المخالف لعادات وتقاليد نعتز بها من قيم ومباديء ومقدسات .

إن تصدير أمراض من ثقافات غربية غريبة وزرعها في أرض التجذر الديني والعشيرة لا تجد حقل تنبت فيه هذه الافكار البائسة والمنحرفة وليس لها بقاء ، رغم سماح ورعاية مسعود برزاني وترحيب اربيل لمنظمة ( كوير ) المتبنية للشواذ في ممارسة نشاطها المحرم ، لغرض تأسيس نقطة انطلاق لوباء المثليين في كردستان العراق والتي تمارس الشهوة الهابطة على تراب الوطن ، ويأتي تشويه المظاهرات الصادقة صاحبة المطالب المشروعة في ساحات التظاهر، احدى دروب المنظمات الانسانية التي تخفي تحت عبائتها الانحلال في خيم مشبوه ، خيم الشهوات والشذوذ والمساومات ، وتنفيذ النوايا والمخططات السيئة المدعومة من عرب ودول الخليج إرضاً لامريكا وإسرائيل ،في سابقة من الفكر المنحرف  تجاه بلدنا الصامد بحشده ودينه ومرجعيته ، التي لا تهزه رياح تحالف هؤلاء الشرذمة الانجاس.

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عن قوس قزح المثليين     
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