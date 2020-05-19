القدس قضيتنا الاولى مهما كانت الظروف  

أم الصادق الشريف

مع اقتراب اليوم العالمي للقدس، ماهوتكليفنا لإحياء يوم القدس العالمي مع وباء كورونا فلا مسيرات نشارك، ولا تجمعات لإلقاء الخطابات ..؟

الجواب لنحييه في إعلامنا، لنحييه في بيوتنا..

نشاهد القنوات، نقراء، نتعرف على الإمام الخميني الذي دعاء ليوم عالمي موحد سماه (يوم القدس العالمي) ليخرج كل من يهمه أمر القدس وفلسطين، في يوم واحد وساعة واحدة وهدف موحد وكلمة موحدة ...

نتعرف على الرجل الذي ظلمه التاريخ، ظلمه زعماء العرب لننصره ونعرف به الأجيال بدأ بالبيت الأبناء فالأسرة، نتحدث مع أطفالنا نعي ونوعي من نعيش معهم

نعرفهم أن القدس مسرى نبينا محمد (صلوات الله عليه وآله), وأنه أول قبلة للمسلمين وأن بقاء اغتصابه عارا على جبين كل عربي وكل مسلم...

وان واجبنا الشرعي السعي بكل قوتنا لتحريره من الكيان الغاصب ...إلخ.