المقالات

MBC إغلاقها بأمر الشعب..


 

 

✍️ إياد الإمارة ||

 

تأخر الرد الحكومي العراقي على قناة غير مبرر

▪ لتوثق قناة MBC الفضائية لجرائم آل سعود وهم عصابة تقطع الطريق وتسرق إموال الناس، لتوثق كل أعمالهم الإرهابية في مدن النجف الأشرف وكربلاء المقدسة والحلة والبادية الغربية للعراق في حقبة ما، لتوثق هذه القناة لجريمة هذا النظام الإرهابي ضد أطفال اليمن ونسائها وشيوخها في وقتنا هذا، لتوثق لأعداد الإرهابيين الذين فرختهم بؤرها الإرهابية الوهابية "التيمية" في داخل مملكة الرمل وخارجها وزجت بهم للقيام بأعمال إرهابية في المنطقة والعالم، لتوثق قناة MBC الفضائية لجريمة قتل المواطن السعودي الخاشقچي وكيف تم تقطيع أوصاله بالمنشار، وبعد ذلك كله لتراجع التاريخ جيداً وتسمي الأشياء بمسمياتها..

لكن MBC لن تفعل ذلك لسبب واحد واضح هو إن هذه القناة جزء من سلسلة الإرهاب السعودي الوهابي، جزء من حماقات الرمال الحارة وأموال النفط المهدورة وليس لها أن تكون مع الحق والحقيقة أبداً لأن الحق هو كفر النظام السعودي بالله تبارك وتعالى والحقيقة إن هذا النظام هو الإرهاب بعينه منذ بداية تشكيله وإعتناقه دين عبد الوهاب وإلى يومنا هذا.

هذه القناة تعدت على رمز عراقي وطني كبير هو الشهيد الحاج ابو مهدي المهندس رضوان الله عليه وبالتالي لن يسمح اي عراقي غيور ينتمي إلى هذا الوطن بهذا التعدي ولن يمرره بسهولة، وكان على الدولة العراقية بكافة مؤوسساتها بضمنها الحكومة أن تقدر ذلك وتقف الموقف المناسب من فرية قناة MBC وتجاوزها غير المبرر على الشهيد المهندس "ره" وهي بذلك تعمل بواجباتها وتمنع اي ردة فعل متوقعة قد تحدث من قبل محبين المهندس وهم كثر بحجم الوطن.

الشباب الغاضب الذي خرب مقر هذه القناة معذور وله كل الحق بما فعل، كان من الممكن أن لا يتطور هذا الغضب إلى هذا المستوى لو إن الموقف الحكومي الرسمي كان منصفاً لذكرى الشهيد المهندس "ره" وقام بردع فرية MBC وردها على هذه القناة الإرهابية التي تعمل لصالح نظام إرهابي، إذا لم ترع هذه القناة ومَن يمولها ويرسم لها خط سيرها مشاعر العراقيين وتكف عن ممارساتها الإرهابية وبقيت حكومتنا الموقرة صامتة فأنا أتوقع إن ردود الفعل ستكون أقوى..

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
قوله تعالى: { إنّكُم لتأتُون الرّجال شهوةً من دُون النّساء...}
اذبحوا ذباح الكلب!
من يقف وراء نشاط الدواعش الجديد؟!  
لماذا الترويج للشذوذ الجنسي ؟!  
يوم القدس بنكهة الشهادة والإنتصار
MBC إغلاقها بأمر الشعب..
الحوار الأستراتيجي القادم بين العراق وأمريكا..ما هو المتوقع؟!  
" فلسطين القضية بين القومية الهرمة _ والمحور الجديد "      
من يكون خمينيهم الجديد؟! جرس إنذار..  
فنتازيا المثلية  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.36
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك