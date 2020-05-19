فنتازيا المثلية  

جهاد النقاش ||
١- دافع عن الشواذ/ فتكون ناشطا مدنيا.
٢- هسه افتهمنا العراق بيه أحزاب مو زينة، ومتظاهرين مو زينين/ السفراء شمالهم يحظي!
٣- القرود للعراقيين: لا تدخلونا في نقاشاتكم/ فلسنا جميعا شاذين.
٤- المدونون يتهمون من يدافع عن الأحزاب بأنه حزبي/ طيب؛ ومن يدافع عن اللواطة؟!
٥- بقي على البعثات أن تدين تعدد الزوجات/ لتحصل من رئيس الحكومة على باقة ورد!
٦- الخارجية العراقية: احنه صدك نريد ننفتح ع العالم/ بس مو هيج!
٩-المدون العراقي يُطالب بفصل الدين عن الدولة/ فيُحرج بحقوق الشواذ.
١٠- إذا كانت المادة الوراثية تميل إلى حفظ نفسها بالتكاثر فلن تسلك طريق الشواذ/ يملحدين يبتوع المدارس.
١١- الشذوذ مبرر لأنه سلوك متمدن وتمارسه الحيوانات/ تصريحات حيوانات المدنيّة، لتبرير مدنيّة الحيوانات.
١٢- رفع علم إيران في قنصليتها عورة/ لكن علم الشواذ تقدم وثورة.
١٣- الآن بان، لماذا تسميه الروايات/ قوس الشيطان.
١٤- الإعلام يقلب الدنيّة إلى مدنيّة/ بميم اللوطية.
١٥- لماذا يدافع الناشطون عن كل شيء يبدأ/ بالنزع!
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