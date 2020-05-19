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فنتازيا المثلية  


جهاد النقاش ||

 

١- دافع عن الشواذ/ فتكون ناشطا مدنيا.

 

٢- هسه افتهمنا العراق بيه أحزاب مو زينة، ومتظاهرين مو زينين/ السفراء شمالهم يحظي!

 

٣- القرود للعراقيين: لا تدخلونا في نقاشاتكم/ فلسنا جميعا شاذين.

 

٤- المدونون يتهمون من يدافع عن الأحزاب بأنه حزبي/ طيب؛ ومن يدافع عن اللواطة؟!

 

٥- بقي على البعثات أن تدين تعدد الزوجات/ لتحصل من رئيس الحكومة على باقة ورد!

 

٦- الخارجية العراقية: احنه صدك نريد ننفتح ع العالم/ بس مو هيج!

 

٩-المدون العراقي يُطالب بفصل الدين عن الدولة/ فيُحرج بحقوق الشواذ.

 

١٠- إذا كانت المادة الوراثية تميل إلى حفظ نفسها بالتكاثر فلن تسلك طريق الشواذ/ يملحدين يبتوع المدارس.

 

١١- الشذوذ مبرر لأنه سلوك متمدن وتمارسه الحيوانات/ تصريحات حيوانات المدنيّة، لتبرير مدنيّة الحيوانات.

 

١٢- رفع علم إيران في قنصليتها عورة/ لكن علم الشواذ تقدم وثورة.

 

١٣- الآن بان، لماذا تسميه الروايات/ قوس الشيطان.

 

١٤- الإعلام يقلب الدنيّة إلى مدنيّة/ بميم اللوطية.

 

١٥- لماذا يدافع الناشطون عن كل شيء يبدأ/ بالنزع!

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