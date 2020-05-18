ما العمل تجاه منكر المثلية الجنسية الشاذة عن السلوك الإنساني القويم #  

حسن المياح ||

يكون الإستنكار , والإستهجان , والرفض الراخي المستحي الجبان , وكل تلويح بعدم القبول ربما له وجه ووجاهة , إذا كان الفعل والعمل والتحرك في بلادهم .

ولكن لما مورس إعلان الفعل الشائن في المثلية الجنسية الحيوانية الهابطة في عقر بلدنا , وبين ظهراني دورنا ومنازلنا وبيوتنا , وعلى تراب وطننا الطهور الأشم في العراق , فمثل هذا الموقف هو تعبير عن موقف قبول المثلية بالخفاء لا بالعلن , وأنه تصرف محمود ممدوح مرغوب فيه تحت الستار , وأن الحرج في إعلانه .

ولكن لما يستشري ويصبح تطبعآ مطبوعآ , ثم عادة مقبولة , ثم سلوكآ ممارسآ , فإنه سيفرض وجوده وحصوله وشياعه علنآ , وبرغبة وإشتياق ....???

من منكم يا عراقيين أصلاء كافة , يقبل أن يمارس هذا الفحش من العمل والسلوك , والإنحراف في الممارسة , وسوء الخلق الذي لا نبالة فيه على نفسه , وعلى أبيه , وعلى أخيه , وعلى إبنه , وعلى أمه , وعلى أخته , وعلى زوجته , وعلى أبنته , وعلى كل ما في بيته وعائلته والذي ينتسب اليه ويؤويه من وجود .....???

فإذا قبلتم ذلك , وحاشاكم , ثم حاشاكم , ثم حاشاكم , فعلى إسلامكم السلام , وعلى عرضكم وشرفكم وكرامتكم ووجودكم الكريم في أحسن تقويم كل السلام والتوديع والفراق .....???

وإذا سألتم عن الحل فهو :~

بقلع العلم الملوث الوبيء الوضيع السخيف الجبان المخنث الرعديد ودوسه ودعسه بالأحذية , وحرقه وطمر رذاذه النجس الوبيء في عمق أربعة أمتار في باطن الأرض وتعفير المكان وتطهيره من كل دنس ونجاسة ووباء وجائحة , ونسف البعثة مكانآ , وطردها أعضاءها فورآ مهانين مستحقرين مستهزأ بهم ومنهم على سلوكهم الوبيء المنحرف والطلب من الدول المشاركة في هذه الفعلة الشنيعة بالإعتذار الرسمي المعلن لكل دولة مشاركة على حدة وإنفراد . وبعدها تقديم شكوى رسمية دولية في المحاكم الدولية تطالب بإنزال العقوبة على أساس حكم الإسلام ~ لنفرض وجودنا كأمة غالبة , ووجود سياسي إجتماعي دولي منافس كبير , في الساحة الدولية كباقي الأمم والشعوب والدول ~ على كل من تسبب في البغي والمجون , وعيث السفاح لواطآ والسفاد سحاقآ , ومارس منكر الأخلاق وهزالها الهزيل المنحرف الوضيع الهابط .

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