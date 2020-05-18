المقالات

ما العمل تجاه منكر المثلية الجنسية الشاذة عن السلوك الإنساني القويم #  


حسن المياح ||

 

يكون الإستنكار , والإستهجان , والرفض الراخي المستحي الجبان , وكل تلويح بعدم القبول ربما له وجه ووجاهة , إذا كان الفعل والعمل والتحرك في بلادهم .

 ولكن لما مورس  إعلان الفعل الشائن في المثلية الجنسية الحيوانية الهابطة في عقر بلدنا , وبين ظهراني دورنا ومنازلنا وبيوتنا , وعلى تراب وطننا الطهور الأشم في العراق , فمثل هذا الموقف هو تعبير عن موقف قبول المثلية بالخفاء لا بالعلن , وأنه تصرف محمود ممدوح مرغوب فيه تحت الستار , وأن الحرج في إعلانه .

 ولكن لما يستشري ويصبح تطبعآ مطبوعآ , ثم عادة مقبولة , ثم سلوكآ ممارسآ , فإنه سيفرض وجوده وحصوله وشياعه علنآ , وبرغبة وإشتياق ....???

من منكم يا عراقيين أصلاء كافة , يقبل أن يمارس هذا الفحش من العمل والسلوك , والإنحراف في الممارسة , وسوء الخلق الذي لا نبالة فيه على نفسه , وعلى أبيه , وعلى أخيه , وعلى إبنه , وعلى أمه , وعلى أخته , وعلى زوجته , وعلى أبنته , وعلى كل ما في بيته وعائلته والذي ينتسب اليه ويؤويه من وجود .....???

فإذا قبلتم ذلك , وحاشاكم , ثم حاشاكم , ثم حاشاكم ,  فعلى إسلامكم السلام , وعلى عرضكم وشرفكم وكرامتكم ووجودكم الكريم في أحسن تقويم كل السلام والتوديع والفراق  .....???

وإذا سألتم عن الحل فهو :~

بقلع العلم الملوث الوبيء الوضيع السخيف الجبان المخنث الرعديد ودوسه ودعسه بالأحذية , وحرقه وطمر رذاذه النجس الوبيء في عمق أربعة أمتار في باطن الأرض وتعفير المكان وتطهيره من كل دنس ونجاسة ووباء وجائحة ,  ونسف البعثة مكانآ , وطردها أعضاءها فورآ مهانين مستحقرين مستهزأ بهم ومنهم على سلوكهم الوبيء المنحرف  والطلب من الدول المشاركة في هذه الفعلة الشنيعة بالإعتذار الرسمي المعلن لكل دولة مشاركة على حدة وإنفراد . وبعدها تقديم شكوى رسمية دولية في المحاكم الدولية تطالب بإنزال العقوبة على أساس حكم الإسلام ~ لنفرض وجودنا كأمة غالبة , ووجود سياسي إجتماعي دولي منافس كبير , في الساحة الدولية كباقي الأمم والشعوب والدول  ~ على كل من تسبب في البغي والمجون , وعيث السفاح لواطآ والسفاد سحاقآ , ومارس منكر الأخلاق وهزالها الهزيل المنحرف الوضيع الهابط .

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ما العمل تجاه منكر المثلية الجنسية الشاذة عن السلوك الإنساني القويم #  
اهانة الاسلام في بلاد المسلمين. (بلدان الكفر ترفع علم المثليين ).  
الإمام الخميني وإعلان يوم القدس العالمي  
رفع علم المثليين خرق  للدستور واتفاقية فينا  
شاركوا الله فشاركهم خلقهُ ..  
 الحذر من فتنة المثلية الجنسية بالعراق ..!  
صديقي السياسي (قصة حقيقية)  
هل تستطيع بعثة الاتحاد الاوروبي رفع علم المثليين في مقر الاتحاد في بروكسل ؟!  
عمل البعثات الدبلوماسية استنادا للقانون  
رجال تفتقدهم ليلة القدر  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك