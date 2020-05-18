رجال تفتقدهم ليلة القدر  

د. أحمد البغدادي

‎يوم من الايام گاعد يم دفان من النجف سيد من بيت القزويني و رجل محترم و مهذب

‎حچالي سالفة

‎گال يوم من الايام بالتسعينات گاعد بمكتبي طبوا عليه اثنين شباب ...مرتبين ..حلوين ..كاشخين ولابسين بناطيل جينز و تيشيرتات ..

‎گالوا نريد قطعة ارض للدفن ...و نريدها بالجديدة

‎يگول گتلهم موجودة ..لمنو تردوهه ل اب او ام واحد منكم او شخص تتوقعون وفاته عن قريب يعني

‎گالوا لا القطعة نريدها النه ...احنه اثنينه اصدقاء ونريدك انت تدفنه بيها ...نريد نندفن واحد بصف الثاني

‎السيد يگول اني اتفاجئت

‎المهنة هاي ( الدفن) اني اتوارثها عن اهلي واعمل بيها سنوات ما مر عليه هيچي موقف

‎يگول اللي صدمني اكثر بدوا يناقشون ويايه تفاصيل غريبة

‎گالوا نريدها قريبة من شارع مفتوح

‎حتى اهالينه لا يتبهذلون

‎و واحد منهم گال امي مرأة كبيرة وراح تتردد هواي على قبري ..ما اريدها تتعب بالمشي

‎يگول وصلنه للسعر ..گالوا ما عدنه هيجي مبلغ

‎انت تعودت تتعامل ويه الاحياء

‎انت اليوم تتعامل ويه الاموات

‎يگول صفنت گلت هذوله الشباب مشترين الموت

‎ما ممكن اتعامل وياهم ..وبعتلهم الارض

‎السيد يگول خلال سنة ونص صاروا اصدقائي هذوله الشابين

‎شهريا يجون للنجف يگعدون بمكتبي نشرب چاي ونضحك ونسولف

‎و نطلع للگاع اللي اشتروهه يشوفوهه

‎يگعدون بيها شويه ..

‎گالوا سيد اذا انقطع تواصلنه فترة انت جهز قبورنا

‎يگول فعلاً وره فترة اختفوا هالشباب لمدة ستة اشهر

‎ويوم من ايام سنة ١٩٩٩ اجاني اتصال عالمكتب الظهر

‎ ( هاتف ارضي)

‎يگول جاوبت ...صوت شاب

‎گال انت سيد فلان القزويني

‎نعم اني

‎سيدنا اني اخو فلان

‎يگول هنا اني الدم جمد ب عروقي

‎گال يتوقع هالايام ينفذ حكم الاعدام بحق اخي و صديقه

‎الشباب يسلمون عليك ويگولون ان شاء الله على اتفاقنه والقبور جاهزة

‎والشباب يوصوك ان تكتب على قبورهم نفس الآية القرآنية ( ان الابرار لفي نعيم )

‎ يگول السيد ما اعرف شنو جاوبته من الصدمة وانتهى الاتصال

‎و فعلاً دفنت الشابان الصديقان واحداً ب جنب الاخر

‎حتى الموت لم يستطع ان يفرق بينهم ...

‎-كان احد هذان الشابان الصديقان اخي الاكبر ( رحمه الله)

‎و الشاب المتصل كذلك اخي (رحمه الله) والذي تبعهم بأحسان و دفن بجوارهم

‎في هذه الليالي ( ليالي القدر ) نستذكرهم

‎كانوا من اصحاب هذه الليالي المباركة

‎بالتسعينات چانت صالة استقبال بيتنه بالرغم من صغرها تغص بالشباب الابطال اصحاب العقيدة بمثل هذه الليالي

‎بسبب منع النظام الصدامي لأحياء ليالي القدر بالمساجد والحسينيات ..

‎هذه الليالي تفتقدكم والله

‎لقد قلت للنفس هذا طريقكِ

‎لاقي به الموت كي تسلمي ..

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