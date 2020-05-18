المقالات

رجال تفتقدهم ليلة القدر  


د. أحمد البغدادي

 

‎يوم من الايام گاعد يم دفان من النجف سيد من بيت القزويني و رجل محترم و مهذب

‎حچالي سالفة

‎گال يوم من الايام بالتسعينات گاعد بمكتبي طبوا عليه اثنين شباب ...مرتبين ..حلوين ..كاشخين ولابسين بناطيل جينز و تيشيرتات ..

‎گالوا نريد قطعة ارض للدفن ...و نريدها بالجديدة

‎يگول گتلهم موجودة ..لمنو تردوهه ل اب او ام واحد منكم او شخص تتوقعون وفاته عن قريب يعني

‎گالوا لا القطعة نريدها النه ...احنه اثنينه اصدقاء ونريدك انت تدفنه بيها ...نريد نندفن واحد بصف الثاني

‎السيد يگول اني اتفاجئت

‎المهنة هاي ( الدفن) اني اتوارثها عن اهلي واعمل بيها سنوات ما مر عليه هيچي موقف

‎يگول اللي صدمني اكثر بدوا يناقشون ويايه تفاصيل غريبة

‎گالوا نريدها قريبة من شارع مفتوح

‎حتى اهالينه لا يتبهذلون

‎و واحد منهم گال امي مرأة كبيرة وراح تتردد هواي على قبري ..ما اريدها تتعب بالمشي

‎يگول وصلنه للسعر ..گالوا ما عدنه هيجي مبلغ

‎انت تعودت تتعامل ويه الاحياء

‎انت اليوم تتعامل ويه الاموات

‎يگول صفنت گلت هذوله الشباب مشترين الموت

‎ما ممكن اتعامل وياهم ..وبعتلهم الارض

‎السيد يگول خلال سنة ونص صاروا اصدقائي هذوله الشابين

‎شهريا يجون للنجف يگعدون بمكتبي نشرب چاي ونضحك ونسولف  

‎و نطلع للگاع اللي اشتروهه يشوفوهه

‎يگعدون بيها شويه ..

‎گالوا سيد اذا انقطع تواصلنه فترة انت جهز قبورنا

‎يگول فعلاً وره فترة اختفوا هالشباب لمدة ستة اشهر

‎ويوم من ايام سنة ١٩٩٩ اجاني اتصال عالمكتب الظهر

‎ ( هاتف ارضي)

‎يگول جاوبت ...صوت شاب

‎گال انت سيد فلان القزويني

‎نعم اني

‎سيدنا اني اخو فلان

‎يگول هنا اني الدم جمد ب عروقي

‎گال يتوقع هالايام ينفذ حكم الاعدام بحق اخي و صديقه

‎الشباب يسلمون عليك ويگولون ان شاء الله على اتفاقنه والقبور جاهزة

‎والشباب يوصوك ان تكتب على قبورهم نفس الآية القرآنية ( ان الابرار لفي نعيم )

‎ يگول السيد ما اعرف شنو جاوبته من الصدمة وانتهى الاتصال

‎و فعلاً دفنت الشابان الصديقان واحداً ب جنب الاخر

‎حتى الموت لم يستطع ان يفرق بينهم ...

‎-كان احد هذان الشابان الصديقان  اخي الاكبر ( رحمه الله)

‎و الشاب المتصل كذلك اخي (رحمه الله) والذي تبعهم بأحسان و دفن بجوارهم  

‎في هذه الليالي ( ليالي القدر ) نستذكرهم

‎كانوا من اصحاب هذه الليالي المباركة

‎بالتسعينات چانت صالة استقبال  بيتنه بالرغم من صغرها  تغص بالشباب الابطال اصحاب العقيدة  بمثل هذه الليالي

‎بسبب منع النظام الصدامي لأحياء ليالي القدر بالمساجد والحسينيات ..

‎هذه الليالي تفتقدكم والله

‎لقد قلت للنفس هذا طريقكِ

‎لاقي به الموت كي تسلمي ..

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ما العمل تجاه منكر المثلية الجنسية الشاذة عن السلوك الإنساني القويم #  
اهانة الاسلام في بلاد المسلمين. (بلدان الكفر ترفع علم المثليين ).  
الإمام الخميني وإعلان يوم القدس العالمي  
رفع علم المثليين خرق  للدستور واتفاقية فينا  
شاركوا الله فشاركهم خلقهُ ..  
 الحذر من فتنة المثلية الجنسية بالعراق ..!  
صديقي السياسي (قصة حقيقية)  
هل تستطيع بعثة الاتحاد الاوروبي رفع علم المثليين في مقر الاتحاد في بروكسل ؟!  
عمل البعثات الدبلوماسية استنادا للقانون  
رجال تفتقدهم ليلة القدر  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك