رجال تفتقدهم ليلة القدر  

د. أحمد البغدادي
يوم من الايام گاعد يم دفان من النجف سيد من بيت القزويني و رجل محترم و مهذب
حچالي سالفة
گال يوم من الايام بالتسعينات گاعد بمكتبي طبوا عليه اثنين شباب ...مرتبين ..حلوين ..كاشخين ولابسين بناطيل جينز و تيشيرتات ..
گالوا نريد قطعة ارض للدفن ...و نريدها بالجديدة
يگول گتلهم موجودة ..لمنو تردوهه ل اب او ام واحد منكم او شخص تتوقعون وفاته عن قريب يعني
گالوا لا القطعة نريدها النه ...احنه اثنينه اصدقاء ونريدك انت تدفنه بيها ...نريد نندفن واحد بصف الثاني
السيد يگول اني اتفاجئت
المهنة هاي ( الدفن) اني اتوارثها عن اهلي واعمل بيها سنوات ما مر عليه هيچي موقف
يگول اللي صدمني اكثر بدوا يناقشون ويايه تفاصيل غريبة
گالوا نريدها قريبة من شارع مفتوح
حتى اهالينه لا يتبهذلون
و واحد منهم گال امي مرأة كبيرة وراح تتردد هواي على قبري ..ما اريدها تتعب بالمشي
يگول وصلنه للسعر ..گالوا ما عدنه هيجي مبلغ
انت تعودت تتعامل ويه الاحياء
انت اليوم تتعامل ويه الاموات
يگول صفنت گلت هذوله الشباب مشترين الموت
ما ممكن اتعامل وياهم ..وبعتلهم الارض
السيد يگول خلال سنة ونص صاروا اصدقائي هذوله الشابين
شهريا يجون للنجف يگعدون بمكتبي نشرب چاي ونضحك ونسولف
و نطلع للگاع اللي اشتروهه يشوفوهه
يگعدون بيها شويه ..
گالوا سيد اذا انقطع تواصلنه فترة انت جهز قبورنا
يگول فعلاً وره فترة اختفوا هالشباب لمدة ستة اشهر
ويوم من ايام سنة ١٩٩٩ اجاني اتصال عالمكتب الظهر
( هاتف ارضي)
يگول جاوبت ...صوت شاب
گال انت سيد فلان القزويني
نعم اني
سيدنا اني اخو فلان
يگول هنا اني الدم جمد ب عروقي
گال يتوقع هالايام ينفذ حكم الاعدام بحق اخي و صديقه
الشباب يسلمون عليك ويگولون ان شاء الله على اتفاقنه والقبور جاهزة
والشباب يوصوك ان تكتب على قبورهم نفس الآية القرآنية ( ان الابرار لفي نعيم )
يگول السيد ما اعرف شنو جاوبته من الصدمة وانتهى الاتصال
و فعلاً دفنت الشابان الصديقان واحداً ب جنب الاخر
حتى الموت لم يستطع ان يفرق بينهم ...
-كان احد هذان الشابان الصديقان اخي الاكبر ( رحمه الله)
و الشاب المتصل كذلك اخي (رحمه الله) والذي تبعهم بأحسان و دفن بجوارهم
في هذه الليالي ( ليالي القدر ) نستذكرهم
كانوا من اصحاب هذه الليالي المباركة
بالتسعينات چانت صالة استقبال بيتنه بالرغم من صغرها تغص بالشباب الابطال اصحاب العقيدة بمثل هذه الليالي
بسبب منع النظام الصدامي لأحياء ليالي القدر بالمساجد والحسينيات ..
هذه الليالي تفتقدكم والله
لقد قلت للنفس هذا طريقكِ
لاقي به الموت كي تسلمي ..
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