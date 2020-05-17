حية ودرج..!  

جهاد النقاش ||

ردت أكتب على الثلاثة أشهر وعشرة أيام، عدة الحكومة الجديدة ... وننتظر إنجازاتها ونستبشر خير بيها

فاتوقعت يجيني واحد يكلي ها جا وين رفضك لعموم الطبقة الحاكمة وآليات إيصال مرشحيها وبعد ماكو محاصصة ولا توافق والشعب صاحب القرار!

كلت اكله بوية يجوز وممكن جدا، أن تفرز الطبقة السياسية خيرين، جا مو كل اليطلع منها موزين وحزبي، هم يفوتك من الجذاب صدك جثير

كلت خاف يضحك ويكلي جا والجدلية حول رئيس الحكومة! زين اذا الحكومة مثل متكول مستقلة شو توزيع المناصب بعده ع القديم، وتتقاسمه الكتل وإلى الآن النزاع قائم على بعض المناصب حتى مكدروا يحطولها واحد ومشو الحكومة ناقصه!

كلت اكله كول يالله المهم الرئيس ما كلفه الا وثق بيه والرئيس أقسم على الوفاء للدستور وعدم ترشيح من لا يرضاه الشعب!

كلت راح يكلي يا ريس هذا الأقسم على دستور يصون وحدة العراق وهو صوت على انفصال إقليمه! يا ريس هذا اليحجي بالسيادة ويصافح قاتل القادة الشهداء! يا ريس هذا اليغلس عن الطائرات الي تقصف قطعات القوات على حدود القائم! انته مصدك!

كلت اكله علمود مصلحة العراق، يرضيك وضعنا هسه، خلي الناس تعيش، شحصلنا من شعارات كلا كلا أمريكا!

زين شلون إذا كلي مو هذا معناه ميكون العراق صاحب القرار على أرضه وسمائه، ويبقى خانع للهيمنة الأمريكية إقتصاديا وسياسيا، وترامب واضح جدا بتصريحاته ليش اجه للعراق وشيريد منه، وتالي تذهب ثمرة الحراك وشعاراته إلى المصالح الأمريكية، وتالي تطلع كل التظاهرات نتيجتها تكليف حكومة تدور بالفلك الأمريكي!

كلت اكله ما دامك تحجي باستقلال العراق انته مبين ذيل وتره هواي حجي أكو أن الحكومة تمت بصفقة أمريكية إيرانية فاسكت أحسنلك

زين شلون إذا كلي هاي عليك مو الك، جا مو انته تنادي بعدم السماح بالتدخلات الخارجية! والعراق سيد نفسه!

وإيران برا برا

انوب كلت شلي بهالربابة

يا عدة الكشرة عساها

ولكم وين نطي وجوهنا

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