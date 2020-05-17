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🔴 #نقطة_نظام ✋ الكاظمي .. و ..بزة الحشد ||


سمارا

 

 

 

بزة الحشد العسكرية هذه البزة المشرفة التي ضمت أجساد آلاف المجاهدين و  ألتحفت بها جثث الشهداء و الصديقين .. هذه البزة التي كانت عنوانا للشخصية و شرف لكل وطني غيور عقائدي ...هذه البزة التي ضمدت بها جراح و عاشت فيها ارواح ...و تفوح منها رائحة مسك الجنة و عنبر العراق ...

البزة المقدسة التي لا يرتديها إلا الشرفاء الأتقياء الانقياء أصحاب الأرواح الطاهرة النقية ... نعم هي الزيتونية و البنية و السوداء التي تحمل شعار القدس و علم العراق المزين بإسم الله الأكبر تلك الراية التي لا يمسها إلا المطهرون...  هذه البزة التي اصبحت سترا لشرف النساء و حجابا لزوجات الشهداء ... و التي تصلح ان نصنع من قماشها معاصما لابناءنا الايتام و معاطفا للفقراء .. تلك القمصان التي لو إلقيت على  أولئك عميان البصر و البصيرة الذين يحاربوا الحشد لردت لهم أبصارهم و من عرق اجساد مجاهدينا علاجا لمن يعاني من نقصا حادا في الرجولة و الغيرة ... تلك البزة العسكرية التي تصلح ان نصنع منها راية للعراق بل ثوبا تتشرف بها كعبة الأحرار في العالم تلك البزة رغم طهرها لكن لم نرتديها نحن المخلصون فقط بل ارتداها معنا حتى المعارضون و المغرضون و المندسون بدءا من صاحب مبادرة انشاق الالوية الاربعة  و انتهاءا بستيفن نبيل المندس الذي ادعى اخلاصه للعراق و الحشد !!

هذه البزة الطاهرة ارتداها اليوم ايضا و بخطوة فاجىء بها الجميع السيد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي !!!

فما هي الرسائل التي اراد الكاظمي ايصالها من خلال طلبه لأرتداء تلك البزة العسكرية الحشدية المشرفة ؟  هل يا ترى هي رسالة عهد للحشد ؟؟ ام انها رسالة طمأنة للشعب الذي ينظر له بالريبة و الشك بسبب انعدام الثقة بين الشعب و المسؤول ؟؟ ام انها صحوة ضمير لإصلاح الشرخ الحاصل  بينه وبين الحشد؟؟ ام هي خطوة مفتعلة شارها عليه احد مستشاريه ضباط المخابرات المحترفين بالتخطيط و التكتيك ؟؟ ام هي لكسب جمهور الحشد الغاضب لتعزيز موقفه في كسب ثقة جميع الأطراف  خاصة بعد خطوته الاخيرة في اعتقال أبناء ثأر الله و اتهام قناة ال MBC للشهيد المهندس بالارهاب !!  أم أنها خطوة اعلان براءة من دماء شهداء المطار المتهم بها ؟؟ أم أن   هناك مآرب أخرى نجهلها ؟؟

بجميع الأحوال هي خطوة ذكية ماكرة نشهد له بها ولا نتهم الرجل شخصيا بالمكر و إنما الخطوة تؤكد على أقل تقدير توفيقه بإختيار مستشارين ماكرين !!

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هنا  ترى هل ان الكاظمي سيحافظ على عهده للحشد ام انه سيمكر بهم و يخون ذلك العهد وشرف تلك البزة ؟؟

واخيرا ليس لنا سوى الدعاء : اللهم إنا نعوذ بك من كيد النساء و مكر الرجال .

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