المقالات

شمس الولاية ..  


مازن البعيجي ||

 

قبل شهادتهُ ب ٣١ يوم فقط تشرفت بلقائه في صدفة كانت يقيناً دعوة مستجابة او هبة منحنا نحن من القينا به وقتها ..

وقبل ذلك انا من المتابعين له بأعتباره أحد اعظم أركان محور المقاومة الذي انا منه وأيده وادافع عنه بكل ما ملكت وخولت به!

منذ سقوط عيني على شخصه المبارك وحتى آخر اللحظات تدرك بشكل واضح ما عليه هذا الرجل من تدين حقيقي ينفذ إلى الأعماق بلا جهد أو استأذن في كل أبعاد شخصيته العظيمة التقوائية مملوء كياسة وثقة وطمأنينة وتوكل وسعة وشمولية وأخلاق ملفته ونوعيه بشاشة ولطافة وروح الدعابة المغموسة برونق من الجاذبية وسحر الأبتسامة ، كل شيء فيه يحكي ويؤشر ويعلمك ما فاتك ان تعلمه من لهجته العربية في رداء فارسي وهو ينتقل للمطالب بتواضع ضاع معه وقت طويل وهو يستأذن من الحاضرين في السماح له بالكلام وأنها جسارة منه يتحدث في محضرهم ..

شخصية قصر الكثير في حفظها والتزود الحقيقي منها في أبعادها الولائية التي تحكي قناعة فائقة في طريق خطه ببرهان يراه ساطعاً لا لبس ولا شبهة فيه ..

كان لقاء غير مسارات في قناعاتي رغم انه لم يناقشها لكنها أتت بالعارض الذي يفهمه كل من كان يبحث عنه أنه الحاج ق ، س الولائي وسفير الولاية الذي طالب من كل محبية ومن يسمع كلامه بفدائها بالأرواح والمهج ..

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السياسة  بين المراهقة والنضوج..
مطارحات إيگورية..!  
الحشد الشعبي في كنف الكاظمي  
مراجعات حول إحياء يوم القدس العالمي في العراق  
جبهة الذيل ..بدل جبهة الصمود والتصدي ..!  
🔴 #نقطة_نظام ✋ الكاظمي .. و ..بزة الحشد ||
شمس الولاية ..  
الكاظمي والحشد الشعبي والاعلام الاصفر  
Mbc الفاسق بنبإ   
فوائد الخوف  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك