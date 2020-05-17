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ليلة القدر من منظور سياسي ..  


مازن البعيجي ||

 

 ( وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ) الأنفال ٦٠ .

وهنا علينا العروج من حيث تبين الآية الكريمة ضرورة الاستعداد والإعداد البدني والفكري واللوجستي والعسكري وكل ما يتصل بتحقيق النصر على الأعداء الخطرين والماكرين وادواتهم المتطورة ومنها الإعلام والتكنولوجيا وأثير الإعلام والسوشيال ميديا  وكل ما شملته الحرب الناعمة التي كانت أخطر بديل عن الحرب الصلبة!!!

معركة تغيرت فيها معادلات كثيرة وغدى الثبات فيها امر ليس هين او يسير لكثرة منافذ الخيانة!

ففي الحرب الصلبة ان وجود جندي في سوح القتال خائن او غير حامل لثقافة القضية التي يقاتل عليها أقرانه لا تأثير له كبير!!!

ولكن تعال معي لو خانت فضائية او مؤسسة إعلامية كما هو حاصل في قنوات كثيرة واقلام كثيرة ومروجين ومدونين خونة كيف أثروا على قناعات الكثير من الناس!

ولأنه المعركة سلاحها " البصيرة " والبصيرة لا تأتي بها الشعارات ولا الأنتساب إلى المؤسسة الدينية صورياً ولا تأتي بها أدبيات الأحزاب السياسية المصلحية المرتبطة بالأستكبار ومؤسساتها الماكرة!!!

والبصيرة يأتي بها الأيمان بالله سبحانه وتعالى وهي نتاج تقوى وورع وخوف الله جل وعلا وهذا ما أكد عليه الولي الخامنئي المفدى في ضرورة أن يتحلى الجندي بثقافة الجهاد والدفاع عن كلمة الله تعالى العليا عن بصيرة ووعي يمنع منه الإختراق والوقوع بالخيانة!!!

ولعل من أهم محطات التزود بالإيمان والوعي والبصيرة هي ليلة القدر والشهر الفضيل شهر رمضان المبارك حيث كل شيء يختلف ويضاعف في اجره والتأثير في فسحة من الطلب والألحاح على الله تبارك وتعالى لتزويدنا بالقوة والشجاعة والثبات على الحق في مواجهة الدولة العميقة الكافرة التي تخطط لأيقاف تأثير الإسلام ولو اطلعنا على كتاب يد الله الذي يبدأ بسؤال لماذا تضحي الولايات المتحدة الأمريكية بمصالحها من أجل إسرائيل؟ تأليف غريس هالسل حينها ستعرف ان المعركة بحاجة إلى كل لحظة تكون ليلة القدر من أجل التزود لقوة المعركة وشراستها وهنا نفسر كم الفاسدين الغير ورعين الذين سقطوا بمستنقع السفارة وأصبحوا عملاء بالسر والعلن!!!

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