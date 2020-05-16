هل فقدت الإجرام بصيرتها ؟!  

مازن البعيجي ||

كيف لمثل تلك الإجرام التي تؤدي مهمتها على أكمل وجه لم يهزها قتل علي ؟

لتعاود الظهور بذات مواقيتها وتمنح القتلة شعاعها وضوء القمر الشاعري والنجوم ذات لمعانها الحاد!!!

هل تم تضليلها كما ضلل من كانوا يحوطون علي عليه السلام وينسجون له المكائد والمخططات محاولين أبعاده عن مسرح الحياة التي كانت حياة الحارس للأسلام المحمدي الأصيل الذي أُتخذ قراراً بتحريفه والتشويه ليكون لأولاد البغايا بعد أن كان لأولاد وذراري الأنبياء والمرسلين!!!

كيف ظهرت - الإجرام - والضوء ينتابه الأفول ومن أين استعارت النهار الذي أبصر على آل علي سواداً وعلى قاتليه فرحاً وسرور؟ ليت السماء أُطبقت على الأرض ، وليت الجبال تدكدكت على السهل ، يوم خر التوحيد والإيمان والبصيرة صريعاً بسيف الجهل الذي كل يوم يأخذ منا علي وهامة يترصدها المرادي في كل طول جبهات الحق الذي يملثه عشاق علي!!!

لكنها ليس وحدها الإجرام تخلت وزور وعيها ولم تسجل في تاريخها حدث كوني يسجل اعتراضها الشديد ، هناك من بني الجلدة لم يسجل اعتراضه يوم كمن المرادي عند طريق المطار ليقتل من والى علي عليه السلام ولاء عملي تجسد سلوكاً قال به من لا أنصاف له وتنكر له المنْصفين!!!