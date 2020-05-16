تكليفنا نحو قنوات العمالة  

✍ أم الصادق الشريف ـ كاتبة من اليمن ||

إن الإساءة التي صدرت من قناة "MBC" السعودية للحاج أبو مهدي المهندس واصفةً اياه بـ"الإرهابي".

ليس غريب وليس عجيب على هذه القناة التي تدعمها دولة قرن الشيطان بائعة المقدسات والأوطان أن تسئ إلى مثل الحاج ابو مهدي المهندس لانه شخصية إسلامية وعربية عراقية عريقة أرخص روحه لأجل العراق والأوطان العربية والإسلامية وأحرار العالم..

إنما العجيب ممن لم يعمل بتكليفه الشرعي والوطني بمقاطعة هذه القناة العبرية التابعة للدولة السعودية التي طالما دعمت القاعدة وداعش، وبدون خجل أو خوف تصف أحد أهم رموز المقاومة والجهاد الاسلامي بالإرهابي!!

لا غرابة ولا جديد فقد وصفوا حزب الله اللبناني المواجه لإسرائيل مباشرة ووجها لوجه بالإرهابي !!!

قناة كهذه إنما أسست لمثل هذه الأعمال ضد أبطال الجهاد والمقاومة الإسلامية في وجه أمريكا وإسرائيل..

وانما العجب ممن لازال يتابع هذه القنوات العبرية الخبيثة التي هي غدة سرطانية يجب استئصالها من بيوتنا كأمة عربية مسلمة

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