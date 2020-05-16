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فانتازيا..!


فنتازيا..!

 

جهاد النقاش ||

 

١- رئيس الوزراء يكرم من يمثل دور الشهيد لا الشهيد نفسه/ الممثلون أكرم منا جميعا.

 

٢- السفير الأمريكي يقوم بجولة تفقدية على وزارة الدفاع والداخلية/ بالعراق والعباس مو بأمريكا.

 

٣- سائرون يطالبون بإقالة برهم/ وجعفر الصدر يشكره.

 

٤- رئيس جهاز المخابرات/ لا يعلم بالسجون أو المعتقلين!

 

٥- تخيل فقط أن يملك ستيفن الواقع والمواقع/ ثم تهجم د١عش.

 

٦- كالوله سوينا مثل أمريكا/ رفع الحظر وراح يدهرنا بكورونا!

 

٧- المتظاهر السلمي ماذا يفعل قرب مقرات الحشد/ يتطوع مثلا!

 

٨- دعبول يطالب المحافظات الثائرة بتشكيل أحزاب سياسية/ جا والإقليم والأنبار وصلاح الدين!

 

٩- رئيس الوزراء يتجنب شكر المرجعية في أول خطاب له/ فاعل خير.

 

١٠- ثلاثة أشهر وعشرة أيام/ عدة سياسية.

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