فانتازيا..!

فنتازيا..!
جهاد النقاش ||
١- رئيس الوزراء يكرم من يمثل دور الشهيد لا الشهيد نفسه/ الممثلون أكرم منا جميعا.
٢- السفير الأمريكي يقوم بجولة تفقدية على وزارة الدفاع والداخلية/ بالعراق والعباس مو بأمريكا.
٣- سائرون يطالبون بإقالة برهم/ وجعفر الصدر يشكره.
٤- رئيس جهاز المخابرات/ لا يعلم بالسجون أو المعتقلين!
٥- تخيل فقط أن يملك ستيفن الواقع والمواقع/ ثم تهجم د١عش.
٦- كالوله سوينا مثل أمريكا/ رفع الحظر وراح يدهرنا بكورونا!
٧- المتظاهر السلمي ماذا يفعل قرب مقرات الحشد/ يتطوع مثلا!
٨- دعبول يطالب المحافظات الثائرة بتشكيل أحزاب سياسية/ جا والإقليم والأنبار وصلاح الدين!
٩- رئيس الوزراء يتجنب شكر المرجعية في أول خطاب له/ فاعل خير.
١٠- ثلاثة أشهر وعشرة أيام/ عدة سياسية.
ـــــــــــــــ
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha