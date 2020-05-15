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لماذا تتهم MBC السعودية الحاج ابو مهدي المهندس بالإرهاب؟


 

 

✍️ إياد الإمارة ||

 

▪ السعوديون مصرون على  تكفير وقتل كل مَن يخالف عقيدة ابن عبد الوهاب الذي أصبح أسمه ديناً جديداً لا يمت للإسلام بصلة وإن حمل شعار "لا إله إلا الله" وردد آيات كتاب الله المجيد القرآن، فالوهابية دين جديد نبيه ابن عبد الوهاب وكتابه ما أملاه ذهن الإرهابي أبن تيمية، هذه هي الحقيقة التي يجب ان تكون ماثلة أمامنا ونحن نقيم الفرية الجديدة التي بثتها MBC السعودية عبر برنامج يترجم في إحدى حلقاته حياة الشاعر الكبير نزار قباني، السعوديون "الوهابيون" يرون ان المجاهد الشهيد ابو مهدي المهندس إرهابي يقف بالضد من مشروعهم التكفيري "الإرهابي"، المهندس قاتل داعش وهذه الزمرة المارقة على دين عبد الوهاب، وبالتالي فالمهندس إرهابي حسب وجهة نظر دين التكفير والإرهاب ولا غرابة في ذلك.

السعوديون "الوهابيون" يروا ان كل العراقيين سنة وشيعة وهم ليسوا على دين الوهابية يرونهم كفاراً يجب قتلهم وهذا ما عملوا عليه طوال السنوات السابقة وهم يزجوا بعتاتهم وجهالهم بالمئات ليفجروا أنفسهم بين العراقيين  ويقتلونهم في الشوارع والساحات عزلاً أبرياء، كل وهابي لا يؤمن إلا بنفسه على حق ويحلل قتل غير الوهابي بأي طريقة كانت، لا يؤمن بالآخر لأنه ليس إنسانياً ولا يعرف معنى الإنسانية، هذه عقيدتهم المنحرفة وقد ملأت الدنيا دماً..

مسؤوليتنا نحن هي اننا دول ولسنا في غابة يحكمها وحش مفترس، لنا ادواتنا التي نستخدمها للدفاع عن أنفسنا وعن عقيدتنا ومبادئنا ويفترض بنا ان لا نسمح لعقيدة الرمل الخالية أن تتعرض لنا بأي شكل من الأشكال وكما أوقف المهندس قتلهم الداعشي الإرهابي علينا أن نوقف فريتهم الداعشية الإرهابية بكل ما متاح لدينا من وسائل وأساليب شرعية نبين لهم وللجميع من خلالها إنسانية المهندس وقدسية الأعمال التي قام بها ليس للمسلمين فقط بل للإنسانية بصورة عامة إيماناً منه بوجوب احترام كل البشر بغض النظر عن اديانهم واعراقهم أو أي مائز يميزهم، على الدولة العراقية بكافة مؤسساتها رد هذه الفرية بالوثائق وعلى الفعاليات الشعبية العراقية الوطنية أن تقوم بنفس المهمة للجم MBC ومَن يقف خلفها من وحوش الذهن الخالي والربع الخالي..

ابو مهدي المهندس رضوان الله عليه في قواميس كل السفاكين والقتلة إرهابي وتلك منقبة له ولنا ونحن نشخص هويات أعدائنا وما هم عليه من وحشية وهمجية وعداء للإنسانية، وابو مهدي المهندس في قلوب كل الإنسانيين المنصفين رجل محبة وسلام جاد بنفسه من أجل حماية الناس وردع الخطر عنهم وقد حقق ذلك فله منا كل الحب والشكر والتقدير والعرفان بالجميل.

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