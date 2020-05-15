إصبع على الجرح؛ في شهادة مصداق الله في الأرض  

منهل عبد الأمير المرشدي

نعيش هذه الأيام الرمضانية المباركة ذكرى استشهاد أمير المؤمنين ولا أمير سواه وصهر الحبيب المصطفى ولا صهرغيره ووزيره ولا وزير الا هو وقالع الباب الخيبري ومن يجرأ لينكرها .

المولود في بيت الله الحرام وهو ما ما لم يتسنى لعيسى ع حيث إنتبذت مريم العذراء في ميلاده من اهلها مكانا شرقيا حفاظا على نظافة بيت الله فكنت انت سيدي الأفضل والأسمى والأنبل والأزكى المزكى والنقي المنقى والطاهر المطّهر والعصامي المعصوم منذ الولادة حتى الشهادة حيث كان المحراب في بيت الله في كوفان طرقة الميزان ومحطة وعنوان . حزني عليك ابا حسن لم يكن حزنا رتيب . هو اكبر من حزن الحبيب على الحبيب ..

لست وحدي فكل ذي عقل وبصر وكل ما ينعم بشيء من نور في بصيرة يبحث عن ذات غريبة عن مصداق الحق تجلى فيك وانت تدور مع الحق والحق يتبع من يدور . عن دلالات الكون والعرش واالشمس والقمر والفجر والسحر والسكون .. عنك سيدي ومولاي أبا الحسن .. يا سر كلام الله في آياته وعنك يتسائلون من يتسائلون .

ايها القرآن الناطق يا شاهد منه صلى الله عليه واله وصولجان التأويل في هل أتى على الإنسان حين من الدهر والطهّر المطهر في آية التطهير ومن اوصى بكم الله في آية القربى .

يا من ملكت الكتاب وليس شيء منه لتكتفي بعرش كعرش بلقيس . لا فتى الا انت ولا سيف الا سيفك فقارا يعدل حتى في الحد إذ يشطر مرحب نصفين بلا خلل في كيل او ميزان . يا مرج البحرين يلتقيان في سورة الرحمن . يا نفس رسول الله في آية المباهلة وخليفته من بعده في حديث التنزيل . يا ولي الله شرعا ودستورا وفقها وحكما حيث يؤتون الزكاة وهم راكعون . يا من بشرّك الحبيب حبيبا لله تحبه ويحبك وعارفا بكنه البارئ الجليل تعرفه ويعرفك . يا من فديت بروحك ودمك وجسدك ونفسك الرسول والرسالة حين توسدت فراشه والتحفت لحافه ومن يفعلها غيرك يا لا غيرك الا انت .

عذرا سيدي فأنا الحائر المتحيّر التائه المشدوه في بحور اللغة وسطور المفردات لعلي ارتقي وأتسامى لبعض من بعض عظمتك التي هي من عظمة نهجك نور من سنا عظمتك ايها العادل العامل الولي الناصح الزكي الطاهر الأمين البليغ الحكيم الحق العدل البرهان والمصداق الجلي الواضح لصوت الله في الأرض . سيدي ومولاي أبا حسن ايها المستوحش في طريق الحق لقلة سالكيه فطلقت دنياك ثلاثا وبصرت عدالة السماء في الخلق فالناس صنفان أما اخ لك في الدين او نظير لك في الخلق .

يا كاتب العهد وناطق الحق والمستبشر بالفوز ورب الكعبة . هاهو الحق غريبا سيدي قد عاد طريقه موحشا وذات الوجوه الغادرة ونفوس النفاق الفاجرة وأرباب الشيطان . هم كثر كثير سيدي ومولاي مع اختلاف الإسم والعنوان فبك عند الله نستعين ونستشفع لينقذذ وطننا الحبيب من كل سوء انه هو السميع المجيب . .

السلام عليك سيدي ومولاي يوم ولدت في بيت الله ويوم استشهدت في بيت الله ويوم تبعث حيا . ورحمة الله وبركاته .

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