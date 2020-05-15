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قفوا عند هامة علي وردوا المرادي!!!  


مازن البعيجي

 

تلك الهامة التي مثلت كل ما ورد في القرآن وما رشح عن المصطفى صل الله عليه وآله وسلم بسلوك عملي شهد به القاصي والداني وكل من تحلى من البشرية بالإنصاف!

تلك الهامة هي كل شريف حارب الأستكبار وغاضه الإحتلال ، بل هي كل مقاوم في محور المقاومة وهي المرجعية وهي الولاية ومنهج دولة الفقيه ، تلك الهامة هي البسيج في كل تلك المساحة المقاومة المتعددة هي فيض الله ابو هادي وهي ابو جبريل الح:وثي ، هي تلك الهامة الولي الفقيه الغفلة والتشتت والخيانة والمغادرة إلى معسر السفارة والى تسلم سلاح المرادي منهم سينتج كما نتج خسارة ذلك الهمام نفس رسول الله صلى الله عوآله وسلم .

ترك الهامة فارغة ووحيدة ضريبتها قاسية ومؤلمة ولا سبيل غير حمل العقيدة هدف نسعى له ونمنع الاستكبار وكل عملائه من السياسين وغيرهم ونجلس لهم على طريق المطار حتى نحمي قاسم والمهندس!!!

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