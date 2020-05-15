يوم القدس العالمي وليالي القدر المباركة.  

هشام عبد القادر ـ كاتب من اليمن ||

يوم القدس العالمي اعلن عنه روح الله الإمام الخميني قدس الله سره الشريف وهو اخر جمعة من شهر رمضان المبارك تذكيرا للأمة أن روحانية شهر رمضان المبارك هدفه نصرة المظلومين والمقدسات والشعوب المظلومة إن روح الله الإمام الخميني هو عرفاني العصر وقطب الوجود عندما اختار اخر جمعة من شهر رمضان المبارك إنما الهدف حسن الخاتمة لإن الأعمال بخواتيمها وافضل الخاتمة الصلاة على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد والصلاة عليهم تزكية لأنفسنا واعظم الأعمال واثقلها الصلاة على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. وهذه الذكرى ليوم القدس هي ترجمة للصلاة على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد لإنهم بركة الوجود وتطهيرا لأنفسنا ولمقدسات الإمة والقدس هو واحد من المقدسات تطهيره من دنس بني صهيون ومن دار في فلكهم وايضا تطهيرا لقدسية قلوبنا كما طهر الله الكعبة المشرفة بيد رسول الله سيدنا محمدالمرسل رحمة للعالمين. وبيد سيد الأوصياء الإمام علي عليه السلام.

ومن هذا الإرتباط نرتبط باعظم الليالي ليالي القدر المباركة التي تصل بنا الى الذوبان في انا لله وانا اليه راجعون الفنا في الله لنصل للنفس المطمئنة الراضية المرضية.

وفي هذه الليالي إن فيها مصاب الإمة بذكرى إستشهاد الإمام علي عليه السلام الذي تم الإعتداء على النور وقتل النور في جوهر عقله وقلبه الا إن نور الله لا يطفى فاي امة هذه قتلت خيرة الأوصياء وفي ليالي القدر المباركة وفي المحراب وفي صلاة الفجر التي فيها السلام حتى مطلع الفجر انها امة لا تحب السلام امة عبد الرحمن ابن ملجم فهناك اما امة السلام وهي امة المصطفى والمرتضى وابنيهما والفاطمةعليهم السلام واما امة الضلال امة ابن ملجم المرادي.

تعست الإمة بسبب مصاب كربلاء المقدسة حين قتلوا السراج المنير سفينة النجاه والتاريح مدمل بالدماء وتاريخ اسود للإعراب قتلهم الاوصياء وابنا الأوصياء عليهم السلام فلا تسئل ايها السائل لماذا امة العرب والمسلمين الى الأن لم تقم لهم قائمة السبب واضح. . وايضا كل دولة تسقط دولة وكل دولة تمحي تاريخ الذي قبلها اذا اذا اردت معرفة التاريخ والحق والحقيقة التجئ الى كلمة سيد الأوصياء الإمام علي عليه السلام (من عرف نفسه عرف ربه ..والحمد لله رب العالمين )

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