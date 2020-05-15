اساليب رخيصة لاسترجاع اموالهم المهداة الى الرعاة؟

د . علي العمار ||

تتعرض اليوم اكثر الشعوب العربية .. وخصوصا تلك الشعوب المغلوبة على امرها اوممن يريدون ان يجربون حظهم العاثر في استمرار تخلفهم المستدام او ممن يريدون ان يستبدلوا فقرهم المدقع بسبب سياسات الساسة الطارئين وذلك من خلال اللجوء الى الاشتراك في برامج اسفاف ربح اللوتري او بطاقات اليانصيب وبغض النظر عن شرعيتها من دونها...

وبخاصة ان هذا التوجه المبرمج يركز وبشكل مباشر على فئة الشباب منهم حيث يتعرض الكثيرون يوميا الى عملية استلاب مالي ممنهج سوى اكان ذلك عن طريق سحب الاموال عن طريق الاشتراك بالالعاب الالكترونية ' نزولا الى التجارة الالكترونية في وسائل اللهو والامتاع والتخدير ومنها انتشار ظاهرة تعاطي السكائر الالكترونيةVapeوغيرها وبشكل ملحوظ وخطير دون اي رقابة او محاسبة وخصوصا مع امتشار جائحة كورونا.....

الا ان الاثر الاكثر ايلاما وبتخطيط مسبق ماتقوم به شركات الاتصالات المحلية في العراق تحديدا ..

. فهي شركات تدعم عملية سحب منظم وبشكل واضح بالاشتراك مع اغلب قنوات الاسفاف العربية والمحلية تلك القنوات الموجهة لرفع نسبة الثقافة السلبية لدى الجمهور العربي ' وبلعبة مكشوفة الابعاد بالاشتراك مع مجموعة مقدمين من ممثلين ومطربي الاسفاف والخلاعة 'وخصوصا ان هذه البرامج قد ركزت على زيادة ساعات بثها واختيارها لمواعيد البث في الفترات العائلية و على طوال الشهر الفضيل ابتداء من وقت الافطار حتى وقت متاخر من السحور ..

فهي شركات تخدع الناس وبشكل خطير لتستمر ودون اي وازع اخلاقي بسحب وغسيل منظم للاموال في مسابقات والعاب تشغل الناس عن دينهم ودنياهم..

فما تقوم به شركات الاتصالات من عمليات منظمة اشبه ماتكون عمليات غسيل لاموال الناس وسلبهم ودون اي محاسبة ضريبية امر يدعو الى وضع علامات استفهام كثيرة..... !!!

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