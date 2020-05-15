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المقاصدُ الضائعة..في الأغلاطِ الشائعة  


إعداد: محمد الجاسم ||

 

" تَعَلَّموا العربيَّةَ..وعَلِّمُوها الناسَ " ـ حديثٌ شريف

تزخرُلغتُنا العربيةُ المعاصرة بكمٍّ هائلٍ من كلماتٍ دخيلةٍ أو مغلوطةٍ أو محرَّفةٍ ،وبمرورِ الزمنِ والتداولِ اليوميِّ على الألسنِ وفي الكتب الرسمية والمخاطبات العامة ووسائل الإعلام والصِّحافة والرسائل الجامعية ومنجزات المبدعين الأدبية ويافطات أسماء الدوائر والمحالّ التجارية وعيادات الأطباء وغيرها،قد تسللت إلى لغتنا خلسة، حتى أصبحت من فرط تناقلها واستخدامها شائعةً ومقبولةً لدى القارئ والسامع ،ورسخت في الأذهان وانطلت على المتداولين إلا لذوي التخصص،فأمست المقاصد ضائعة في خضم الأغلاط الشائعة..

لذلك أعددت لكم أحبتي ـ لمناسبة شهر رمضان المبارك ـ ثلاثين حلقة من سلسلة تصويباتٍ منتخبة،إستكمالاً لعمودي اللغوي الذي واظبت على تحريره مدةً من الزمن في صحيفة(المصور العربي) التي أصدرَتْها جمعيةُ المصورين العراقيين في بغداد أواسطَ ونهايةَ التسعينات من القرن العشرين تحت عنوان (إضاءة في التراث).

(21)

ـ يتوجَّبُ علينا فعلُ الخيرات..!

هذه عبارة تتردَّدُ بيننا كثيراً وهي لاتمتلكُ من الفصاحةِ شيئاً..الصحيح قولنا( يَجِبُ علينا فعلُ الخيرات).

ورد في لسان العرب: " وَجَبَ الشيءُ يَجِبُ وُجوباً إِذا ثَبَتَ، ولزِمَ."..أما الفعلُ(يَتَوَجَّبُ) فيعني ـ من بين ما يعنيه: "تَوَجَّب فلانٌ: أكلَ في اليومِ والليلةِ أكلةً واحدةً".. والوجبة هي الأكلة الواحدة..كما جاء في (المُعجَمِ الوسيط).

ـ ما الفَرْقُ بينَ المَهُولِ و الهائِلِ..؟

يقولون في الإعلامِ:(كانَ حادثاً مهولاً)،وهذا لَحْنٌ..الصحيح أن يقالَ: (كانَ حادثاً هائلاً).فالفعلُ الثلاثيُّ المجرَّدُ(هالَ)يعني،من بين مايعني،(صبَّ..وأفرغَ)نقول(هالَ عليه الرملَ أو الترابَ) فالهائِلُ(إسمُ فاعلٍ)هو من هالَ الترابَ..والمَهُول (إسمُ مفعولٍ)هو الترابُ أو الرملُ.ولكنَّ مثالَنا الإعلاميَّ يعني بالفعل (هالَ) أفْزَعَ..وأخافَ..وهنا يكونُ الحادثُ المُفْزِعُ (هائِلاً)والإنسانُ الذي يقعُ عليهِ الخبرُ بالفَزَعِ والخوفِ (مهولاً)..

ـ وقعَ في المعركةِ رجُلٌ جريحٌ وامرأةٌ جَريحٌ..!

(جريحٌ)صفةٌ مشبّهةٌ بإسمِ الفاعل،وزنها(فَعيلٌ)و تنوب عن (فاعل )في الدلالة على معناه في صيغ المشبهة باسم الفاعل،فنقولَ:(هذا رجلٌ نبيلٌ وكريمٌ)وأصلُها(نابلٌ)و(كارِمٌ)و(المرأةُ نبيلةٌ وكريمةٌ) بمعنى(نابِلَةٌ وكارِمَة).أمَا إذا نابتْ صيغةُ(فعيل)عن(مفعول)مثل(جريح)،نقولُ:(وقعَ في المعركةِ رجُلٌ جريحٌ وامرأةٌ جَريحٌ) فنابَ (جريح) عن (مجروح).وهذه الصيغةُ عندما تكونُ صفةً لموصوف مذكور بمعنى (مفعول ) فيستويَ فيها المذكر والمؤنث بوجود الموصوف(رجلٌ..و..إمرأةٌ) .أماإذا لم يكُنْ الموصوفُ موجوداً ، فيلحقُ بالمؤنث تاءُ التأنيث المربوطةُ لنقولَ:( وقعَ في المعركةِ جريحٌ و جَريحَةٌ).

ـ قال مصدرٌ مسؤول أنَّ رئيس الوزراءِ أوعزَ بكذا..!

هذه عبارةٌ تتكرَّرُ في الإعلامِ بوجود (أنَّ)هكذا مفتوحة الهمزة..وهذا غيرُ جائز..يجب أن تكونَ (إنَّ)بكسر الهمزة،وهذا واجبٌ بعد أفعال القول،كقولِهِ تعالى:" قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا" مريم ـ 30.

ورُبَّ قول..أنفذُ مِنْ صَوْل

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