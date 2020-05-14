قادة تشرين*

*د . فخري مشكور *

*البعض يقول ثورة تشرين ثورة الفقراء الشيعة، نعم يوجد فقراء وشيعة لكن لماذا القادة كلهم دواع/////ش وأجانب ونادرا ما يوجد شيعي وان وجِد فهو مرتزق او عميل وله علاقات لايخفيها مع اسرائيل *

*هؤلاء هم قيادات ((الثورة!)) كلهم سنة وهابية وسلفية وهذه الاسماء :*

احمد البشير الدليمي…. (الاردن ). زار إسرائيل مرتين.

عمر الجبوري… قيادي بعثي في.. سني(اربيل).

عمر الجنابي…. سني داع///ش (الاردن).

غيث التميمي.. زار إسرائيل مرتين…. (لندن).

احمد الابيض.. شيعي…. بعثي (الاردن).

عمر الكبيسي…داع///شي (الاردن).

فواز الجنابي.. بعثي قيادي (الاردن).

علي فرحان.. داع///شي.. (الاردن).

سَجد الجبوري… سني (الاردن).

استيفن نبيل… مسيحي…… لديه منظمة تروج اللو///اط… زار إسرائيل اربع مرات… (يقيم بامريكا).

:أمين عدنان… داع///شي (الاردن).

:o: قناة الشرقية… البعثية.. تدار من قبل المخابرات الصدامية.

:o: دجلة .. الكرابلة السنة الرمادي.

:o: قناة الرافدين حارث الضاري والوهابية.

:o: قناة الحرة التي تدار من قبل الموسسات الإسر/ائيلية والإمارات.

:o: قناة العربية الوهابية والسلفية السعودية

□صفحات التواصل الاجتماعي:

صفحة (شيعة العراق) يديرها (8 من الاردن و1 من تركيا)

صفحة (اعلاميات العراق) يديرها (3 من الاردن و1 امريكا و1 العراق)

صفحة (العراق الان) يديرها (14 من الامارات ، 1 كندا، 1 السعودية)

صفحة (العراق) يديرها (9 من الاردن و1 من تركيا)

صفحة (شؤون عراقية) يديرها (7 من تركيا، 3 مصر، 1 كندا و1 العراق)

صفحة (تلفزيون العراق) يديرها (4 من كندا و2 المانيا و1 الجزائر)

صفحة (البغدادية) يديرها (8 من مصر و5 تركيا و1 العراق)

صفحة (نكت تحشيش) يديرها (8 من الاردن و2 اسرائيل و2 فلسطين و1 المانيا و1 العراق و1 مصر و1 الامارات و4 مجهولين)

صفحة (دربونه) يديرها (4 من الاردن و1 العراق و1 تركيا و1 الامارات و1 امريكا)

صفحة (العراقيين شعب العجائب) يديرها (9 من الاردن و1 تركيا)

صفحة (بغداد) يديرها 8 من الاردن و1 من تركيا)

صفحة (شبكة شكو ماكو) يديرها ( 1العراق و1 امريكا)

صفحة (كلاوجي العراق) يديرها (3 من مصر و2 الامارات و4 اسرائيل)

صفحة باسم (الخطوط الجوية العراقية) يديرها (2 من اندنوسيا و1 النمسا و1 سوريا)

صفحة لعبة (بوبجي عرب) يديرها (3 من اسرائيل و 1 الاردن و1 إسرائيل)

صفحة (البصرة) يديرها مدير واحد من (بريطانيا)

صفحة (المربد) يديرها (3 من العراق و 2 من بريطانيا)

صفحة (الشرقية)، يديرها (9 من الامارات و 4 من الاردن)

صفحة (مظفر النواب) يديرها (1 من اسرائيل و1 تايوان)

صفحة (بغداد موديل) يديرها (2 من بلجيكا و1 العراق)

صفحة (البشير شو) يديرها (2 من المانيا و2 الاردن و2 العراق و1 تركيا)

صفحة (الاعظمية نيوز) يديرها (4 من العراق و4 تركيا و3 الاردن و1 امريكا و1 فنلندا)

صفحة (العراق الان) يديرها (20 من الاردن و7 مصر و6 العراق و 1 الهند)

صفحة (هموم عراقية) يديرها (3 من هولندا و1 العراق)

صفحة (قناة_الفلوجة) يديرها ( 8 من تركيا و2 الاردن)

صفحة (ستيفن نبيل) يديرها (3 من امريكا و3 العراق و2 لبنان)