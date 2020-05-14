المقالات

عن حكومة الكاظمي ..!  


ضياء ابو معارج الدراجي ||

 

لم يمضي على نيل حكومة الكاظمي اقل من شهر حتى  امتلئة صفحات التواصل الاجتماعي وكروبات الوتساب والتلغرام بالقرارات المفبركة التي تنسب للكاظمي وحكومته  واغلب هذه القرارات المنشورة ليست من صلاحيات رئاسة الوزراء وانما هي صلاحيات مجلس النواب العراقي ولا يمكن ان تنفذ دون تشريع وتوافق برلماني بعد ان ترسلها الحكومة كمقترح.

لا نعرف لحد الان الجهات المسؤولة عن نشر مثل هكذا أكاذيب وما الهدف منها لكن حسب ما نعتقد هناك شقين لهذا الكم الهائل من الكذب و التهويل لحكومة لا نستطيع تقيمها خلال فترة شهر.

الشق الاول هو رسالة لتخويف الجهات السياسية  والشرائح التي شرعت تلك القوانين والتي تصب في صالحها لخلق فجوة عدم ثقه بينها وبين الحكومة وحلفائها واعادة التوتر الامني من جديد من خلال تظاهرات عكسية  للحفاظ على مكتسبات تشريعية أقرت خلال السبعة عشر عام الماضية قد تتصادم مع التظاهرات الحالية .

اما الشق الثاني هو غسل دماغي شامل لعقول المواطنين وتحفيز تراكمي  على ان هذه القرارات من اصدار حكومة الكاظمي ضد قوانين اصدرتها العملية السياسية منذ ٢٠٠٣ لصالح فئات محددة يعتبرها غير منصفه لاسقطها والهدف هو   اسقاط العملية السياسية وكذلك افشال حكومة الكاظمي اذا لم يتماشى مع رياح الجهات التي تطلق مثل هكذا الشاعات و الفبركات والكذب وذلك لجعل كم الغير متحقق اكبر من المتحقق اذا افترضنا ان حكومته حققت بعض الإصلاح في مجالات صلاحياتها.

هنا انقل لكم بعض تلك الشائعات التي تعتبر امنيات في عقول البعض.

مثلا  قرارات جلسة رئاسة الوزراء المفبركة

"-  اطفاء القروض والسلف عن كافة المحافظات.

-  تفعيل سلم رواتب الموظفين 2013 و زيادة نسبة الشهاده الدكتوراه 100% والماجستير 90% والدبلوم العالي 80% والبكالوريوس 70% والدبلوم   60% والاعدادية  50% والمتوسطة40% والابتدائية  30%

- يأمر وزير الداخلية بالغاء صندوق الضمان الصحي لمنتسبي الداخلية.

- الغاء الوقف السني والشيعي.

- الغاء قانون رفحاء والسجناء السياسيين واسترجاع الاموال التي نهبت عن طريق هذا القانون.

- الغاء رواتب الاجهزة البعثيه القمعيه ورواتب فدائيي صدام وكل الاجهزة القمعيه في النظام السابق.

- الغاء قانون ممن يتقاضى اكثر من راتب  اي اصحاب الرواتب المزدوجة واسترجاع الاموال التي تقاضوها من الدوله بغير حق.

- ان يكون هناك راتب الى كل مواطن عراقي 

- ضرب الفاسدين والسراق بيد من حديد.وبناء عراق جديد.

- استبدال جميع المحافظين.

- وسيتم إقرارها جميعًا خلال شهر واحد والموازنة سيتم اقرارها خلال شهر فقط."

انتهت ...

وكما يتبين لنا انها امنيات فقط وبعضها طعن بالآخرين وتحريض لهم ضد الحكومة و ضد شرائح اخرى من الشعب و

لا يمكن لحكومة الكاظمي الوليدة ان تحققها في ظل الظروف الحالية وعمرها الانتقالي القصير ولا تستطيع ان تغير قوانين نظام سياسي كامل عمره ١٧ عام وهي حكومة خرجت من رحمه ونالت ثقته وليس لدى الكاظمي صلاحيات دستورية لتغيرها دون موافقة مجلس النواب العراقي بالاغلبية .

ـــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الحلقة التّاسعة عشر.الطّفولة في معتقلات صدام حسين.  
العراق الدولة المؤجلة  
الكاظمي في محنة !!  
الشهيد الذي جرح في يوم جرح الامام"ع" واستشهد في يوم استشهاده..!  
عن حكومة الكاظمي ..!  
*اطلاق سراح المتظاهرين*
إعادة إستنساخ إعلام "قادسية صدام المجيدة"..!
إسرائيل مِنَ المُحرِّك الستراتيجي العالمي إلى النِّفايات الستراتيجية  
قاسم نقطة على رأس السطر ..!  
ماذا تعني كلمة عرب؟!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك