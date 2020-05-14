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الهوى وطول الأمل في السياسة والحكم  


حسن المياح ||

 

أي حاكم سياسي يتصدى للمسؤولية في الحكم ويتحمل أمانة المنصب , فهو أما يتبع هواه , أو يحكم عقله فيما يقول ويفعل .

فالحاكم الذي يتبع هواه , فإنه يتحرك في إنتماءاته وعلاقاته وكلماته وأفعاله وأعماله وفي كل مشاريعه في الحياة , من خلال إتباعه لهواه الذي ينطلق من مواقع الغريزة التي تذبذبه في التصرف , وتلغي أو تغير دائمآ مراكز الثبات والأستقرار فيما يقوم به من نشاط وقرار , ما دامت الغريزة هي الحاكمة عليه , وأنه لا يخضعها الى العقل وأحكامه ليهذبها ويقوم تطلعاتها وأشواقها . فيكون أسير الهوى , مبعدآ لعقله عن مواجهة الموقف وإتخاذ القرار .

وعالم الهوى أساسآ مرتبط بالحس الغريزي والشهوة الذاتية , فيكون التحرك فيه ملامسآ لسطح الأمور , ومركزآ على بداياتها من دون التعمق فيها , ولا حسبان لعواقبها , لذلك تراه يؤثر ذاته وأسرته وحزبه التنظيمي السياسي , فينحرف فيه خط السير القائم على أساس الهوى عن طريق الإستقامة والحكم العادل بين الناس .

وحقيقة نحن لا نرفض الهوى من ناحية المبدأ والأصالة , لأن الله تعالى قد خلق للإنسان غرائزه وشهواته وأحلامه ليأخذ بها ; ولكن على شرط أن يستخدمها في خط التوازن والواقعية الذي يحافظ على سيره في خط الإستقامة والعدل , ليكون ذلك السياسي المسؤول الحكيم الذي يرعى شعبه , ويحافظ على حقوقهم ومصالحهم , ويحمي البلاد من العواصف التي تهب عليه من أجل تدميره وخرابه .

 ولا يكون هذا إلا بإتباع العقل في الحكم والتصرف .

والسياسي الحاكم الذي يتصرف على أساس هواه , فإنه يصيبه الغرور والإستعلاء الذي يؤدي به الى دكتاتورية التصرف في الحكم , وإيثار وجوده الحاكم الخالد , وتمكين حزبه من الإستيلاء على كل مفاصل الدولة والحكومة , غير عابيء بمن يشاركه في الوجود السياسي والمسؤولية والتصدي من أحزاب وتيارات ووجودات سياسية فاعلة , ولا يصغي اليهم في كل حركة يقوم بها , ظانآ بنفسه من خلال هذا التصرف أن وجوده سيطول ويخلد , مما يؤدي به الى أن يعيش في عالم الإلوهية الصنمية السرمدية الخالدة , وليس هناك من سنن كونية حاكمة عليه وعلى وجوده وبقاءه , ويظن في داخل نفسه أنه لا يخضع ليوم يقوم عليه الحساب , لتصنمه المتحجر , وطغيانه المتجبر , ولحكم هواه على عقله.

نعم هكذا يظن ويتصرف الحاكم الذي ينفخه هواه , ويورم ذاته , ويشعره بإستعلاء الذات ودونية الآخر , وأنه هو الرب الأعلى , والإله الأكبر الحاكم اللاشريك له , الذي يتعبده الأتباع والسياسيون الآخرون المتصدون وجميع الناس .

فتراه يفسد ويدعي الإصلاح , ويظلم ويدعي العدل , ويحتكر ويدعي الإنفتاح , ويؤثر ويدعي المشاركة ,  وينحرف ويدعي الإستقامة , ويظن أنه سيخلد في المنصب لا تحركه الريح العاصفة , ولا تقلعه أو تهزه التظاهرات الغاضبة .

هذا هو واقع الحال في الحاكمية في العراق , والذي يجري في الحراك السياسي القائم على أساس التنظيمات الحزبية المستندة في حراكها على الغريزة لا العقل المرشد الهادي .

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