المقالات

أستشهاد .. الأمام علي ع  والدروس البليغة للبشرية  


سامي التميمي ||

 

من فاته أن  يعرف من هو الأمام علي ع . هو وليد الكعبة وأبن عم رسول الله محمد ص وزوج أبنته البتول الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء ع . هو والد سيدا. شباب أهل الجنة كما وصفهما  رسول الله ( الحسن  والحسين )عليهما السلام . هو والد السيدة زينب ع  .  بطلة كربلاء والحافظة لحرم وذرية أهل بيت النبوة من غدر الأشرار وسطوة الكفار .  هو قاهر وقاتل  الجبارين المتغطرسين أمثال عمر بن ود العامري الذي كان يهابه ويخافه العرب والروم والفرس  . هو من نام بفراش رسول الله تضحية منه يوم كان الكفار يرومون قتله . هو فارس بدر وأحد والخندق هو من أقتلع باب خيبر الشهير وقتل فرسانه الأشرار . هو من أنتصر به الأسلام والمسلمين . هو من كان خيمة للفقراء والمتعففين . هو كاشف الغشاشين والفاسدين والمتلونيين . هو ناصر المظلومين والمقهورين .  سيفه بتار  وعلمه فاق كل الأمصار . هو الزاهد التقي النقي هو الحافظ للقرآن وحديث رسول خير الأنام  . لايساوم ولايهادن ولايخادع . هو صاحب الحكمة الشهيرة ( سلوني قبل أن تفقدوني )  . هو صاحب نهج البلاغة كتاب لايفقهه غير المتنورين في العلم والفصاحة والنطق والفراسة والبيان .  هو من رفع يده الرسول في غدير خم وقال فيه كلمته الشهيرة قبل وفاته ( من كنت مولاه فهذا علي مولاه ) . من أبغض علياً أبغضني  ومن أحب علياً أحبني . علي مع الحق والحق مع علي .  لم يقلها الرسول ص أعتباطاً ولا محاباة  بل عارفا بحقه ومنزلته وعلمه وشجاعته . علي لم يمت بل من ضرب علي وقتله  .  مات وأصابه الخزي والعار . الى أن تقوم الساعة .  وحتى بعد ضربته وحرارة أصابته  خاطب المجرم عبدالرحمن أبن ملجم بشجاعة الفارس وحكمة القائد والأب والأمام . نصح أولاده وعشيرته وقومه والمسلمون بعدم التقرب أليه وأيذائه والتمثيل به . ضرب لنا مثلا ودرساً في تنفيذ الحق والعدالة . كانت خطبته موضعاً ورمزا للقيم والبطولة والشهامة والأيثار  .

كيف لا. وهو أمام المتقين وقائد الغر المحجلين وأمير للمؤمنين سيف الله المسلول وأسد الله الغالب .

ــــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أستشهاد .. الأمام علي ع  والدروس البليغة للبشرية  
بطولات الحشد الشعبي..خلف خطوط العدو  
بين القنوات الوطنية وقناة الشرقية  
الدولة الكردية الجديدة ..    
يا آدم  علي بين الروح والجسد..  
قتل علي إغتيال سياسي ..!  
علي "ع" بين محرابين..
🏴 كن طاقة متحركة اساسها الاسلام 🏴
المقاصدُ الضائعة..في الأغلاطِ الشائعة  
الإصلاح والتجديد يحتاج الى الحكمة والشجاعة  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.59
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك