بطولات الحشد الشعبي..خلف خطوط العدو  

تقي الشحماني ||

اليوم اكتب عن شهيد خالد..

بل بطل من ابطال حشد الله المقدس وهو الشهيد { عمار زبيدي } من اهل الناصرية مدينة المجد والفداء والتاريخ.

عند صدور الفتوى بالجهاد من السيد السستاني { سيد المجد } سارع عمار للاتحاق بركب المتطوعين, الا ان الزخم في مدينة البطولة كان اكثر من المطلوب فجاء الى بغداد وتطوع في سرايا { انصار العقيده }.. مآثره كثيرة لا تعد ولا تحصى منذ اليوم الاول لالتحاقه تبوأ المراكز القيادية في الضابطية وديالى وحزام بغداد وتكريت وجبال حمرين والفلوجة والانبار، في كلها كانت له مآثر بطولية خالدة وخصوصا صموده في حمرين مع مجموعته الذين أثروا الموت وقوفا على الانسحاب من موقعهم حتى كتب لهم النصر رغم اصابة قائدهم عمار بجرح بليغ. وفي معركة الخالدية التي استشهد فيها كانت له هذه المأثرة الخالده.

في معركة الخالدية التي خاضها مقاتلو الحشد الشعبي المقدس اصيب احد افراد سرايا الاستطلاع العميق بجرح تعذر معه انسحابه من ارض المعركة لكونه خلف خطوط العدو. اتصل بمجموعة القائد عمار لانها الاقرب اليه ولانها على تماس مباشر مع العدو طالبا المساعدة على اخلائه. هب الكثيرمن المقاتلين لاخلاء البطل الجريح, الا ان القائد عمار رفض جميع طلبات التطوع واصر على الذهاب بنفسه لاخلاء زميله الجريح. اتصل بالجريح طالبا منه ان يكون على اهبة الاستعداد لفتح جهازالاتصال لتحديد موقعه. قام الشهيد عمار بتوديع رفاقه وداع ماض الى الشهادة وكتب وصيته واودعها عند احدهم. قامت مجموعته باعطائه بدلة التمويه القشية التي يرتديها القناصون وبدأ بالمسير نحو هدفه وهو يتلو الايات ويترنم باشعار ابطال معركة الطف الخالده, عند مسافة غير بسيطة فتح الاتصال مع الجريح لتحديد موقعه. اضطر للزحف على بطنه مسافة, تمزقت خلالها سراويله عند ركبيته التي بدأ يسيل الدم منها وكذلك كوعيه حتى وصل الى زميله الجريح تعانقا وبدأ عمار بتضميد جراح زميله لايقاف نزف الدم منها وكان الحوار بينهما مؤثرا للغاية.

- ليش خويه عمار انته تجي بنفسك چان وديت واحد من اخوتنه. انت القائد بعد اخوك ومحتاجينك وانت صاحب عائله.

- چا انته مو صاحب عائله وضحيت بروحك ؟ خل اضمدك هسا والله كريم.

- خويه عمار تره انه ما اگدر امشي ومابيك حيل اتشيلني والمسافه طويله يبعد اخوك والدواعش عدهم دوريات بالمنطقه بس انه اندلها شبر شبر.

- اسكت بالله اسكت, چنك زيطه وتحچي هسا احطك حدر اباطي واركض بيك.

- عمار امشي عليك الحسين انته ضمدتني وروح خل بلكن مجموعتنا جماعة الاستطلاع العميق يجون يخلوني. اوروح انته الله وياك بعد اخوك. انته صاحب عائله والطريق طويل وماتگدر اتشيلني هاي المسافه ليش حرامات نستشهد اثنينه.

- رحمه للحسين اسكت خل اكمل ضمادك والله كريم.

- عمار احنه تره خلف خطوط العدو او بس ايحسون بينا يكتلونا اثنينا.

- وداعتك شوف, تارس روحي { رمان} اخر رمانه احطها ابيناتنا. بس اسكت.

عند الانتهاء من تضميد زميله حمله عمار على کتفه وبدأ بالزحف به من خلال نهر جاف و كان الشوك ونبات الحلفه داخل النهرالجاف قد فعل فعله بركبتي عمار الداميتين وكان زميله يئن بين فترة واخرى من الم جراحه,

- بعد اخوك عض ردنك خلینه بس نوصل للنخل والله كريم.

ترأى لهم اشباح من الدواعش مارين بسيارتهم الصغيرة باتجاههم. طرح عمار زميله ثم تمدد فوقه وغطاه ببدلة القنص القشية التي يرتديها اقتربت منهم سيارة الدواعش كثيرا لمسافة لا تقا عن ثلاثين متر. امسك عمار برمانتين استعدادا للطوارئ لكن السيارة انحرفة عنهم لانحراف جادة سيرها. زحف عمار بزميلة مئتي متر ليصل الى النخيل. استراح قليلا وجرى بينهم الحوار التالي.

- عمار خويه هاي منطقه مخفيه ذبني بهذا المكان وغطيني بالسعف وروح وبلكن الولد يجون يخلوني.

- انته مخبل ؟ شلون اعوفك بعد صارت روحي ويه روحك لو نوصل سالمين لو نستشهد غانمين

- عمار انته صاحب عائله وانته وراك بنيات.

- الهن الله. چا وانته مو مثلي متزوج وعندك عيال. خليها على الله اذا كاتبلنا انعيش انعيش سوى لو نستشهد سوى.

كان الليل قد مضى اكثر من نصفه وقد ارخى سدوله وتضامن القمر فاجل بزوغه تضامنا معهم. حمل عمار زميله على كتفه وبدأ بالركض به لمسافة 500 متر تعب بعدها ليضعه على الارض ويتمدد بجانبه لاهثا من التعب اتصل بمجموعته وحدد لهم موقعه. لكن المسافة لا تزال بعيدة سيما وانهم اصبحوا في خاصرة العدو. التقط عمار انفاسه ثم حمل زميله ثانية ليواصل الركض به مسابقا القمر قبل بزوغه في النصف الثاني من الليل حتى لايخونهم باطلالته التي بدأ يتململ بها قبل البزوغ في سمائه الواسعة. ركض عمار بزميله مسافة تعادل نفس المسافة التي قطعها في ركضته الاولى. انهكه التعب وارتعشت سيقانه وشعر بالالم في ركبتيه ووركيه لم تعد رجلاه قادرتان على حمله ولم يعد هو قادرا على الصمود.. انزل زميله من على كتفه ووضعه على الارض وانهار بجانبه. ارسل رسالة لمجموعته مجددا محددا لهم موقعه. اعلموه برسالة نصية ان عليه السير مسافة اخرى مثل التي قطعها اخر مرة. ليتم ارسال المسعفين والمنقذين اليه. كانت جراح زميلة قد بدأت بالنزف ثانية. استطاع ان يعيد تضميدها ويوقف النزف. وتوسل به زميله.

- خويه عمار فدوه اروحلك, ولك كافي ذبني اهنا وروح وخل الولد يجوني.

- ولك انته مسودن ياولد اليجونك بعد اشويه اليتحرك منهم يصيده القناص اتريدني اضحي بخوتي. اسكت رحمه الوالديك خلني اخذ نفسي والله ما يگطع. ولك انه وياك مثل اصحاب الحسين اخر ليله يعرفون اذا طلع الفجر كلهم يستشهدون. وهسه الليل بعده ما خلص بعد اخوك.

حمل عمار زميله وبدأ بالركض به ومن بعيد بانت له اشباح مسرعة باتجاهه كان سر الليل للجميع تقليد صوت البوم. سمع عمار صوت البوم. فاجابهم بمثل صوتهم . عندها تناها اليه صوت احد الاشخاص هامسا.

- عمار وصلت وصلت يمك يمك اجيناك.

التقى رفاق السلاح والشهادة مع بعضهم اخذوا الجريح طرحوه على محفتهم ووضعو له العلاج الازم واسرعوا به راكضين حانين هاماتهم, في حين انطرح عمار على الارض لاهثا لا يستطيع الحراك. وجلس معه زميلين له مترقبين لاي حادث قد يحدث. صاح احدهم عليه.

- خويه ابو رقيه الگمر طلع وجهجر الوكت گوم بعد اخوك قناصهم كافر. تحامل عمار على نفسه متكأ عل كتفي زميليه ليوصلاه بسلام الى مقرهم الامن سالمين.

بعد فترة من الزمن تعافى زميله الجريح بفضل الله وبفضل القائد عمار زبيدي وعاد ليقود مجموعته الاستطلاع العميق خلف خطوط العدو ولعله يقرأ قصتي هذه وهو يقود مجموعته غرب العراق. في حين صعدت روح الشهيد السعيد عمار زبيدي الى بارئها في معركة الخالدية ليكون مع الشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. فسلام عليه يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا. ولنا معه وقفة اخرى في قصة صموده في حمرِين.

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