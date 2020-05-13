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المقاصدُ الضائعة..في الأغلاطِ الشائعة  


إعداد: محمد الجاسم

 

" تَعَلَّموا العربيَّةَ..وعَلِّمُوها الناسَ " ـ حديثٌ شريف

 

تزخرُلغتُنا العربيةُ المعاصرة بكمٍّ هائلٍ من كلماتٍ دخيلةٍ أو مغلوطةٍ أو محرَّفةٍ ،وبمرورِ الزمنِ والتداولِ اليوميِّ على الألسنِ وفي الكتب الرسمية والمخاطبات العامة ووسائل الإعلام والصِّحافة والرسائل الجامعية ومنجزات المبدعين الأدبية ويافطات أسماء الدوائر والمحالّ التجارية وعيادات الأطباء وغيرها،قد تسللت إلى لغتنا خلسة، حتى أصبحت من فرط تناقلها واستخدامها شائعةً ومقبولةً لدى القارئ والسامع ،ورسخت في الأذهان وانطلت على المتداولين إلا لذوي التخصص،فأمست المقاصد ضائعة في خضم الأغلاط الشائعة..

لذلك أعددت لكم أحبتي ـ لمناسبة شهر رمضان المبارك ـ ثلاثين حلقة من سلسلة تصويباتٍ منتخبة،إستكمالاً لعمودي اللغوي الذي واظبت على تحريره مدةً من الزمن في صحيفة(المصور العربي) التي أصدرَتْها جمعيةُ المصورين العراقيين في بغداد أواسطَ ونهايةَ التسعينات من القرن العشرين تحت عنوان (إضاءة في التراث).

(19)

ـ صباحاً ومساءً ..أم ..صباحَ مَساءَ..!!!

(أمارسُ الرياضةَ صباحاً ومساءً)..(أتواصلُ مع أصدقائي صَباحاً ومسَاءً)هاتان عبارتان مغلوطتان تَرِدان على الألسن كثيراً،ولم أجدْ لهما مبرراً لغوياً مسوِّغاً،الصوابُ أن نقولَ: (صباحَ مساءَ) مركَّبةً كتركيبِ (أحَدَ عَشَرَ) فَجُعِلتا بمنزلةِ كلمةٍ واحدةٍ، وبُنِيَتْ على فتحِ الجزءَيْن، ويُقال عنهما في الإعرابِ ظَرْفٌ مركبٌ مبنيٌّ على فتحِ الجزءَيْن في محلِّ نَصْب.

ـ تزوَّجَتْ منه..وتزوَّجَ منها..

عبارتان مغلوطتان متداولتان بين العامة..لأن الفعلَ(تَزَوَّجَ) يتعدّى بنفسِهِ فنقولَ:( تزوّجَ الرجلُ إبنةَ عمِّهِ)،كما ورد في الحديث الشريف:" أَيُّمَا حُرٍّ تَزَوَّجَ أَمَةً ، فَقَدْ أَرَقَّ نِصْفَهُ ، وَأَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً ، فَقَدْ أَعْتَقَ نِصْفَهُ".. أو(تزوّجَ بها) قال تعالى:" كَذَٰلِكَ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ" الدخان ـ 54 . ولايوجد في العربية (تَزَوَّجُ منها).

ـ احْتَضَرَ فلان..يَحتَضِرُ..

في صيغة المبني للمعلوم هذه فالفعلُ (احْتَضَرَ فلان المجلسَ..يَحتَضِرُه)يعني( حَضَرَ

المجلسَ،،يَحْضَرُهُ)أي شَهِدَهُ،ويُقالُ :" لا يَدَعُ الطالبُ المُجِدُّ درساً إلا احتضَرَهُ".ولذلك لايجوز أن يُقالَ لِمَنْ حضرَهُ الموتُ أنه (يَحْتَضِرُ)بصيغة ما سُمِّيَ فاعلُهُ..بل..يقالُ له :( احْتُضِرَ يُحْتَضَرُ)بصيغة مالمْ يُسَمَّ فاعله(المبني للمجهول)ولايستقيمُ معنى (الإحتضار) أي حضور الموت إلا مع الفعل "احتضر" بصيغة المبني المجهول.

ـ تَمَاثَـلَ المريضُ للشِّفاء..!

لعَلَّ هذه العبارة هي الأكثر شيوعاً في الإعلام الصحّي،وبخاصّةٍ في هذه الايام التي فيها وباء كورونا،وهي عبارةٌ غيرُ صحيحةٍ طبعاً..فيكفيَنا أنْ نقولَ (تماثَلَ المريضُ)ومعناها شفي وبَرُءَ،وصار أشبه بالصحيح،دون أن نذكرَ (للشفاءِ)..ويمكنُ أن نقولَ:( تماثَلَ المريضُ من سَقَمِهِ)..أي..(تشافى).

ورُبَّ قول..أنفذُ مِنْ صَوْل.

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المقاصدُ الضائعة..في الأغلاطِ الشائعة  
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