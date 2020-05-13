المقالات

#علي..!


 

ضحى الخالدي

 

أول تُربة انكسرت في الإسلام

و أول قرآن مزّقت منه فاتحة الكتاب

علي أول خبزة بيد يتيم سرقها الفاسدون

علي أول يد حانية قطعها المتكبرون

علي أول حاكم يكشف عن ذمته المالية و يحارب الفساد الأخلاقي و الإداري و المالي

علي أول سياسي لا يزوّر الانتخابات

علي زعيم أول معارضة تقويمية

علي أول منبر جمعة يقول كلا كلا للباطل

علي أول مرجع يوزع أموال الخمس على الفقراء فلا يبقي في بيت المال باقية

علي أول ولي فقيه اذا انتخت بنت الأنبار يهرع اليها من الكوفة

علي أول حزب إسلامي من انتمى له فهم الفائزون

علي أول حاكم مدني لم يفرّق بين بنت إسماعيل و بنت الموالي.

علي أول من قاطع الانتخابات المزورة

علي أول مواطن صالح رغم ان الحكومات غير صالحة

علي أول إعلامي يسالم الناس و يحارب نفسه

علي أول فارس يجعل للفروسية معنى

علي أول ملك يجعل للكرسي هيبة

علي أول قائد جيش لا يهرب من ساحة المعركة و لا يرمي رتبته على الارض

علي أول ضابط يسحب الشهداء و الجرحى من أرض المعركة، و لا ينساهم و لا ينسى عوائلهم و يعلّق صورهم على صدره

علي أول و آخر دواء لعلة فاطمة

علي أول و آخر حسرة في قلب الحسن 

علي أول و آخر رشفة ماء على شفاه الحسين

علي أول و آخر خيمة على رأس زينب

علي أول و آخر كف للعباس

علي أول و آخر فاتحة لأم البنين

علي أول مگرود تحاربه الدنيا كلها و يسرّحها بإحسان إذْ طلّقها ثلاثاً

علي اول غريب بديرته

علي اول مهاجر مغترب يصير للدنيا وطن

علي أول مبدع سرقوا كلماته و أعماله و مواقفه لينسبوها لغيره

علي أول مسامح اعتبروا طيبته سذاجة، و لو كان عن مكر و كيد و دهاء فما هم بأمكر و أدهى منه

علي أول من أكلوا بصحنه ثم بصقوا فيه

علي أول من ظلموه و استغلّوه مراراً و شتموه و اغتابوه و هاجموه على المنابر

علي أول عفيف اتهموه زوراً

علي أول سجدة صلاة، و قالوا عنه أوَيصلي؟!

علي أول قِبْلة في الأديان

علي أول بيتٍ وضع للناس

علي أول شهگة بأنفاس الشروگي

علي أول نشغة بقلوب الثكالى و الأرامل

علي أول غيرة بشارب الرجولة

علي أول و آخر عشق طاهر

علي أول و آخر حلم في عيون الصابرات

علي قائد أول حشد

و أول و آخر قائد للحشد

علي أول و آخر من يشبه محمد

ــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإصلاح والتجديد يحتاج الى الحكمة والشجاعة  
   الحلقة التّاسعة عشر.الطّفولة في معتقلات صدام حسين.  
بين تهافت التهافت وتهافت التوافه..من إبن "رشد" إلى أولاد الغي
ما المطلوب من رئيس الوزراء الكاظمي ..؟  
ذكرى شهادة سيّد الموحّدين وإمام المتقين  
النتائج الصادمة..للفوضى العارمة  
ونحن نحمل سيف ابن ملجم نندب علياً "ع"..؟!
الامام علي (عليه السلام)... وحكومة العدل الالهي  
بين علي وعلي جرحٌ علي ..!  
#علي..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.64
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
ابو نور الفاضلي : جزاكم الله خيرا رزقنا الله واياكم ولايتها في الدنيا و شفاعته في الاخرة بحق محمد وآل محمد ...
الموضوع :
سيده في ذمة الخلود  
ضياء حسين عوني محمد : بسم الله الرحمن الرحيم اني مواليد ١٩٥٩ طبيب بيطري استشاري تمت احالتنا للتقاعد بموجب التعديل الاول لقانون ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بومبيو يهاتف الكاظمي: واشنطن ستمضي باعفاء العراق من استيراد الطاقة الايرانية 120 يوما
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى بريطانيا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
بريطانيا: نتطلع للعمل مع حكومة مصطفى الكاظمي
محمد عباس : يثير قلقي هذا الاطراء على مصطفى الكاظمي فكيف ترضى امريكا على شخص ما لم تكن تعرفه جيدا ...
الموضوع :
المبعوث الأميركي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش : أتمنى لصديقي مصطفى الكاظمي التوفيق في دوره الجديد كرئيس وزراء العراق"
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
فيسبوك