ضحى الخالدي

أول تُربة انكسرت في الإسلام

و أول قرآن مزّقت منه فاتحة الكتاب

علي أول خبزة بيد يتيم سرقها الفاسدون

علي أول يد حانية قطعها المتكبرون

علي أول حاكم يكشف عن ذمته المالية و يحارب الفساد الأخلاقي و الإداري و المالي

علي أول سياسي لا يزوّر الانتخابات

علي زعيم أول معارضة تقويمية

علي أول منبر جمعة يقول كلا كلا للباطل

علي أول مرجع يوزع أموال الخمس على الفقراء فلا يبقي في بيت المال باقية

علي أول ولي فقيه اذا انتخت بنت الأنبار يهرع اليها من الكوفة

علي أول حزب إسلامي من انتمى له فهم الفائزون

علي أول حاكم مدني لم يفرّق بين بنت إسماعيل و بنت الموالي.

علي أول من قاطع الانتخابات المزورة

علي أول مواطن صالح رغم ان الحكومات غير صالحة

علي أول إعلامي يسالم الناس و يحارب نفسه

علي أول فارس يجعل للفروسية معنى

علي أول ملك يجعل للكرسي هيبة

علي أول قائد جيش لا يهرب من ساحة المعركة و لا يرمي رتبته على الارض

علي أول ضابط يسحب الشهداء و الجرحى من أرض المعركة، و لا ينساهم و لا ينسى عوائلهم و يعلّق صورهم على صدره

علي أول و آخر دواء لعلة فاطمة

علي أول و آخر حسرة في قلب الحسن

علي أول و آخر رشفة ماء على شفاه الحسين

علي أول و آخر خيمة على رأس زينب

علي أول و آخر كف للعباس

علي أول و آخر فاتحة لأم البنين

علي أول مگرود تحاربه الدنيا كلها و يسرّحها بإحسان إذْ طلّقها ثلاثاً

علي اول غريب بديرته

علي اول مهاجر مغترب يصير للدنيا وطن

علي أول مبدع سرقوا كلماته و أعماله و مواقفه لينسبوها لغيره

علي أول مسامح اعتبروا طيبته سذاجة، و لو كان عن مكر و كيد و دهاء فما هم بأمكر و أدهى منه

علي أول من أكلوا بصحنه ثم بصقوا فيه

علي أول من ظلموه و استغلّوه مراراً و شتموه و اغتابوه و هاجموه على المنابر

علي أول عفيف اتهموه زوراً

علي أول سجدة صلاة، و قالوا عنه أوَيصلي؟!

علي أول قِبْلة في الأديان

علي أول بيتٍ وضع للناس

علي أول شهگة بأنفاس الشروگي

علي أول نشغة بقلوب الثكالى و الأرامل

علي أول غيرة بشارب الرجولة

علي أول و آخر عشق طاهر

علي أول و آخر حلم في عيون الصابرات

علي قائد أول حشد

و أول و آخر قائد للحشد

علي أول و آخر من يشبه محمد

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