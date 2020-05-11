كيف يواجه الكاظمي التحديات ؟!  

د.عباس الجبوري* ||

· اولى مهام السيد الكاظمي اكمال الكابينة الوزارية واختيار الوزراء الباقيين

· خلق حالة توازن بين الدول الخارجية التي لها نفوذ في العراق ..

· استغلال الدعم الدولي له من بناء قاعدة من العلاقات العربية والدولية والتي انقطعت في حكومة عادل عبد المهدي

· الاستفادة من اخطاء الحكومة السابقة ...

· الوقوف بوجه الفساد بكل اشكاله وتقديم الفاسدين الى القضاء مهما كانت مستوياتهم...

· العمل على تنظيف الجهاز الامني من الفاسدين وايجاد ضباط كفوئين لوضع خطط مستقبلية وضربات استباقية لمواقع داعش من خلال التعاون مع اهالي المناطق التي حصلت منها خروقات .

· تفعيل الدور الاقتصادي والزرعي وبناء اسس لصناعة العراق وعدم الاعتماد على الخارج من خلال دعم الصناعة والزراعة بشكل مباشر ...

· الاهتمام بالمواطن وخاصة الفقراء الذين يعانون بلقمة العيش ...

· الاهم من ذلك الخروج من الاملائات الداخلية والخارجية وعدم هيمنة الاحزاب وتفتيت الدولة العميقة التي تسيطر على مقدرات البلاد ..

· تثبيت العقود وايجاد الية للتعينات مستقبلا ...

· توفير الرواتب بكل اشكالها وخاصة المتقاعدين والموظفين الذي يعيشون على الرواتب فقط

· ايقاف الهدر العام في اموال العراق من خلال رقابة صارمة وتفعيل قانون من اين لك هذا ...

· لدية وزراء جيدين في التشكبلة الوزارية يمكن الاستفادة من قدراتهم كونهم ابناء الوزارة التي استلموا وزراتها ...

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