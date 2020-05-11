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كيف يواجه الكاظمي التحديات ؟!  


د.عباس الجبوري* ||

 

·        اولى مهام السيد الكاظمي اكمال  الكابينة الوزارية  واختيار الوزراء الباقيين

·        خلق حالة توازن بين الدول الخارجية التي لها نفوذ في العراق ..

·        استغلال الدعم الدولي له من بناء قاعدة من العلاقات العربية  والدولية والتي انقطعت في حكومة عادل عبد المهدي

·        الاستفادة من اخطاء الحكومة السابقة  ...

·        الوقوف بوجه الفساد بكل اشكاله وتقديم الفاسدين الى القضاء مهما كانت مستوياتهم...

·        العمل على تنظيف الجهاز الامني من الفاسدين وايجاد ضباط كفوئين لوضع خطط مستقبلية  وضربات استباقية لمواقع داعش  من خلال التعاون مع اهالي المناطق التي حصلت منها خروقات .

·        تفعيل الدور الاقتصادي والزرعي  وبناء اسس لصناعة العراق وعدم الاعتماد على الخارج من خلال دعم الصناعة والزراعة بشكل مباشر  ...

·        الاهتمام بالمواطن وخاصة الفقراء الذين يعانون بلقمة العيش ...

·        الاهم من ذلك الخروج من الاملائات الداخلية والخارجية وعدم هيمنة الاحزاب  وتفتيت الدولة العميقة التي تسيطر على مقدرات البلاد ..

·        تثبيت العقود وايجاد الية للتعينات مستقبلا ...

·        توفير الرواتب بكل اشكالها وخاصة المتقاعدين والموظفين   الذي يعيشون على الرواتب فقط

·        ايقاف الهدر العام في اموال العراق من خلال رقابة صارمة وتفعيل قانون من اين لك هذا     ...

·        لدية وزراء جيدين  في التشكبلة الوزارية  يمكن الاستفادة من قدراتهم كونهم ابناء الوزارة التي استلموا وزراتها ...

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