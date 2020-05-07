مچيال الصبر "طفح" والعراق راوح مكانك ودر..

✍️ إياد الإمارة ||

▪ كل الشعوب من حولنا في تطور دائم على الرغم من شحة إمكانات بعضها، إلا نحن في بلد الحضارات:البداوات والبدائيين الذين قصموا ظهر البلاد والعباد من العام (١٩٥٨) وإلى يومنا هذا، لم نستطع ونحن نملك كل أسباب الحضارة من التحضر وبقينا نتراجع ونتراجع إلى مستوى العار الذي تزدحم به مواقع التواصل الإجتماعي العراقية التي تخرج فضائحنا "البدائية" للدنيا من شرقها إلى غربها..

بدائيتنا ليست فقط في حماقات حزم "الخردشويلية" المالية البلد، ابداً في كل مؤسساتنا الثقافية والأكاديمية الحكومية وغير الحكومية، في كل مكان من هذا البلد تطفو البدائية بشكل مقيت..

نظرة عابرة إلى ما ينشر عبر صفحات مواقع التواصل الإجتماعي، وإلى نشرات أخبارنا المحلية، إلى طريقة تعامل هذا الشعب بعضه مع البعض الآخر، إلى أغانينا إلى الدراما العراقية، إلى اسواقنا العشوائية وطريقة عرض البضائع فيها، إلى شوارعنا ومستشفياتنا ودوائرنا الحكومية والميز أبو الطابوگة، هذه النظرة العابرة تبين مدى بدائيتنا وإنحطاطها وعدم إنسانيتها..

نصيحتي لنا جميعاً أن نقفل مواقع التواصل الإجتماعي العائدة لنا ونوقف تصوير اوضاعنا "البدائية" حتى ما تضحك علينا الوادم أكثر..

لنغلق مراحيضنا النتنة كفى وساخة يا شعب "الحضارات"..

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