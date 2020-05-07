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وصايا في التنمية البشرية  


سرى العبيدي ||

 

1. اذا اردت ان تعرف خلق الانسان فانظر الى كيفية تعامله مع من هو اقل منه وليس تعامله مع رؤسائه

 2. الذين يشتكون قلة الرزق وقلة الحظ وسوء الحياة خزائنهم مليئة وغنية ولكنهم فقدوا مفاتيح كنوزهم وهى التفاؤل والصبر والايمان

3. حياة يقودها عقلك أفضل بكثير من حياة يقودها كلام الناس

4. كن قويا بذاتك وحاول ان تتماسك حتى لو تخلى عنك من كان يوما يساندك

5. لا تسأل الكاذب لماذا كذب لانه حتما سيجيبك بكذبة اخرى

6. كل حديث معرض لسوء الفهم حتى الصمت قد يساء فهمه   

7. اجمل ما يحدث في لحظات الخلاف هي الصراحة التي اخفتها المجاملات       

8. لن تتوقف الحياة على اشخاص خذلونا فدائما يعوضنا الله بمن هم افضل      

9. عندما يكون الانسان عفويا يقع بمشاكل هو لا يفهمها لان النقاء بداخله لم يصل الى الخباثة بداخلهم  

10. قلبك اذا عطش فاسقيه بالقرآن واذا استوحش فاشغله بذكر الرحمن

11. عندما يخرج شئ من حياتك لا تحزن بل انظر الى السماء وقل عوضني ربي خير منه

12. اياك والسخرية من الناس او الهزء بالبؤساء فانت تجهل الدور الذي تعده لك الاقدار غدا

13. كلما اسعدت امك رضيت عنك الحياة

14. كن أنت الشخص الذى عندما يراه الناس يقولون مازالت الدنيا بخير

15. مؤسف ان تفعل المستحيل لترضي شخصا ما وفى الاخير تكتشف انك تضايقه باهتمامك

16. أرقى الناس هو أقلهم حديثا عن الناس وأنقى الناس هو أحسنهم ظنا بالناس

17. ليس الذكاء ان تنتصر فى الجدال وانما الذكاء ان لاتدخل فيه اصلا 

18. اذا فشلت فى رفع احد لمستوى اخلاقك فلا تدعه ينجح فى انزالك لمستوى اخلاقه  

19. ليس من العيب ان تحلم ولكن المخجل ان ترى غيرك يحقق احلامه وانت مازلت نائما        

20. جميعنا نحتاج الى سلة مهملات داخل مخيلاتنا لنضع فيها الكلمات المزعجة والمواقف الأليمة

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