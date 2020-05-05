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اذا ضاقت الصدور تنفسوا هواء ح و ث ي ..!  


مازن البعيجي

 

نحن عشاق أهل البيت عليهم السلام وموالين خطهم والمنهج المقاوم ، الحياة لنا لا تشكل ما تشكلهُ للفاسدين الذين تعاقدوا مع الشيطان يمنيهم ويغرقهم ويوردهم مورد النار بلحظة نشوة وزخرف سرعان ما يصيبه الافول ويثبت في سجل الله تعالى العقوبة والجحيم !

 ( الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) البقرة ٢٦٨ .

وعلى ذلك تربت أرواحنا والكلام ليس لكل شيعي فمن الشيعة اليوم خناجر حزت رقاب المؤمنين وبطرق كثيرة متلونة ساهمت في كسرهم والخذلال!!!

تربية مرجعية قائدها ينتمي إلى السماء ولا يتخطى دستورها المقاوم والذي هو منهج المعصومين عليهم السلام الكمل ..

ولذلك تفاضل المجاهدين بالتعلق بذلك الدستور وتنافس المجاهدون على العزة والكرامة والنجابة والشجاعة والمروءة وتنافس عدونا على كل رذية مخزية مسقطة له في مستنقع الفساد والعمالة.

فمن اي بحر تريد خذ ، اذا توجهت إلى لبنان سيهب عليك نسيم الآباء ومن إيران هواء عليل ينعش الأرواح ، وإذا توجهت إلى أفغانستان وفلسطين وباكستان والعراق هوائه يفحوح تضحية بطعم الحشد والمقاومة ، لتكون اليمن والحو_ثيين لكل مختنق تنفس الصعداء لنوع إيمانهم الذي به عصروا الحجر الصوان ليخرجوا منه ماء رطبوا به شفاه العقيدة مع الانعدام التام للأمكانات وسبل العيش الضروري لكن شاء الله تعالى أن يكونوا نموذج لكل من استصعب الجهاد وطالب بالامتيازات نقول له لا تختنق وتنفس الصعداء كما تنفس رسول الله صلى الله وآله وسلم يوم قال إني أشم رائحة الجنة من اليمن قالوا ولما يا رسول الله قال لأن فيها اويس القرني/ بالمعنى .

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