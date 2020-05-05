المقالات

المقاومة والحشد رأسُ مال حلال ..  


مازن البعيجي

 

( فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ) النحل ١١٤ .

( وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ) المائدة ٨٨ .

فرق الحلال عن الحرام فرق كبير وخطير في ذات الوقت ، وقد نزلت آيات وقيلت روايات صحيحة وصريحة عن القرآن وعن المعصومين عليهم السلام في ان الحلال يبارك به الله سبحانه وتعالى وينميه ، بل ويحرسهُ من الضياع لأنه إنما تكون عبر قوانين التزم بها الإنسان حتى خلصّ تلك الأموال من الشوائب والمحرمات والشبهات فصار مالاً نقياً خالصاً قراح .

والحرام ذلك المال الذي خَلطَ به الإنسان كل شبهة وكل مال سحت مسلوب البركة ملعون على لسان الآيات والروايات!

وهنا اريد ان استعير فرق الحلال عن الحرام في تكوين تلك النواة المقاومة التي تشكلت - الحشد الم_قدس - عبر قوانين الله سبحانه وتعالى ومقتضيات الدفاع المقدس عن حياض المسلمين وأعراضهم ، ودليل ذلك أن المقاومة الإسلامية والحشد المقدس جاءت بهم الفتوى الشرعية سواء بقتال المحتل قبل الفتوى والحشد بعد الفتوى المباركة التي فرزت معسكر المدافعين عن الإسلام المحمدي الأصيل ضد من يريد هدم حصونه!

( الَّذِينَ آَمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ) النساء ٧٦ .                                     

ــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
اذا ضاقت الصدور تنفسوا هواء ح و ث ي ..!  
المقاومة والحشد رأسُ مال حلال ..  
الحلقة الحادية عشر ـ  محكمة أمن الثّورة / القاضي : مسلم الجبوريّ  
بصمة الاجانب في ترسيم الدول والمناصب  
إصبع على الجرح؛ أنا  والعراق وأبي ..  
أمريكا والعراق..اللعب على المكشوف..!  
ألواح طينية؛ أمريكا تشن الحرب على الحشد بواسطة داعش..!  
أمّي : ( أمّ حاتم ) الجرح النّازف
ذكر عسى ان تنفع الذكرى...  
ليس فقط "السندباد" .. أشياء كثيرة يفقدها العراق..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.99
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
salwa : اللهم احفظنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك ...
الموضوع :
ندوة لجمعية منتدى النشر في النجف الأشرف بعنوان الابعاد السايكلوجية في كتابات السيد محمد تقي الحكيم "قده" )
Elias Daher : شكرا لكم ...
الموضوع :
رسالة من صيدنايا إلى غبطة البطريرك الراعي.
زيدمغير : إعدام المجرمين المحكومين في السجون هو ضربة لداعش المدعوم صهيونيا وعربيا . متى يوقع رئيس الجمهورية قرارات ...
الموضوع :
اهداف ومدلولات الهجمات الارهابية على صلاح الدين
Nagham alnaser : احسنت على هذا المقال الي يصعد معنوياتنا من كثرة الاشاعات ...
الموضوع :
هل توجد معطيات ميدانية لانهيار الدولة العراقية بحجة عدم تمرير المُكلَّف؟!  
مرتضى : هية ماخلصت الموجة الاولى بعد .. الله اليستر على بلاد المسلمين كافة.. اللهم انت ملجأنا الوحيد من ...
الموضوع :
الصحة العالمية تحذر من موجة ثانية "لا مفر منها" لجائحة كورونا
مرتضى : ان شاء الله يبيعولنا مسلة حامورابي وبوابة النصر وكل الاثار العراقية المهربة.. اللهم افقرهم واغننا ...
الموضوع :
بسبب كورونا فرنسا تبيع "أثاثها العريق" لدعم المستشفيات بالمواد الطبية
مرتضى : والنعم منهم ومن كل شريف يساهم في بناء وطنه.. اذا تكاتف العراقيين فسيتخطون كل الصعاب ويتقدمون في ...
الموضوع :
رجال أعمال عراقيون مقيمون بالصين يتبرعون لبلدهم بـ 30 طنا من المساعدات الطبية
مرتضى : تحالف الكذابين لعنهم الله.. ...
الموضوع :
تحالف العدوان بقيادة السعودية يعلن وقف إطلاق النار في اليمن
مرتضى : اللهم فرج عن شيعة البحرين والجزيرة العربية اللهم دمر الطغمة الفاسدة الحاكمة هناك اللهم فك اسرانا وسجنائنا ...
الموضوع :
أنين شعوب جزيرة العرب!  
مرتضى : متى ما سلم الاقليم نفط كركوك كاملا بيد الحكومة المركزية ..صار له الحق في صرف رواتب موظفيه ...
الموضوع :
الاقليم يرسل ‘فاتورة صادمة’ الى بغداد: ادفعوا هذه المبالغ!
فيسبوك