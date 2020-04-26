المقالات

إصبع على الجرح..لو أوقفنا الشفط لا نحتاج النفط..  


 منهل عبد الأمير المرشدي

 

تتوارد المعلومات والأخبار عن تأخير رواتب الموظفين في العراق وعن احتمال اعتماد الإدخار الإجباري واستقطاع نسبة معينة من راتب الموظف  وهناك من يحذر من افلاس الخزينة اذا ما استمرت اسعار النفط بالتهاوي كما هي الآن .

 لا نريد ان ندخل في جدال المعادلة المفضوحة فالعراق هو البلد الأغنى في المنطقة من حيث الثروات الطبيعية والموارد البشرية والثروة الزراعية لكنه اليوم يحتل مكانه في صدارة الدول الفقيرة والأردأ والأسوأ في الخدمات ناهيك عن البطالة والأمية وكل ما يعطي نموذجا لدولة فاشلة بكل ما تعنيه الكلمة . نعود لموضوع رواتب الموظفين فنحن في دولة العدالة المحاصاصتية والديمقراطية التوافقية البلد الوحيد في العالم الذي يتقاضى فيه المعلم والمدرس راتب 600 الف دينار في حين يتلم عامل الحديقة والتنظيف في المنطقة الخضراء مليوني دينار .

نحن البلد الوحيد في العالم الذي تذهب ما يعادل 22% من ميزانيته المالية رواتبا وامتيازات للرئاسات والبرلمان والوزراء والدرجات الخاصى . نحن البلد الوحيد في العالم الذي يعطي ما يعادل 24 % من ميزانيته الى اقليم كردستان الذي يسرق  النفط العراقي ويبيعه الى اسرائيل بسعر الخال وابن اخته في حين يأخذ رغم انف الجميع من الميزانية 17% مع رواتب البيشمركة ورواتب المزارعين اضافة الى موارد المنافذ الحدودية .

 نحن البلد الوحيد في العالم الذي لا يستطيع تعيين اجور يومية براتب 300 الف دينار لكن رواتب الدرجات الخاصة فيه خمسة وستة مليون  ومن خلال عملية حسابية سريعة بعيدا عن التفاصيل والكسور والزائد والناقص يظهر لنا ان ما يقارب 50% من اموال العراق تذهب سحتا حرام وبحكم السرقة الى الرئاسات والبرلمان والأقليم وامتيازاتهم .

 لا نريد ان نستدعي النزاهة وهيئتها الخجولة ولا القضاء ورئاسته الغامضة ولا المدعي العام وحضوره الغائب ولكننا نقول لمن يسمع ولمن يعقل ولمن يفهم ولمن يقدر ولمن يرى نفسه مسؤولا امام الله والقانون والشعب والدستور .

 هل تعلمون يا ايها السادة انكم لو اوقفتم رواتب ما ذكرنا مع تقاعد البرلمان والرئاسات من 2003 حتى اليوم وهو سرقة خارج اطار القانون والمال المنهوب في الأقليم لشهر واحد فقط .. اكرر لشهر واحد فقط . فأن ذلك سيؤمن رواتب الموظفين العراقين لمدة اربعة اشهر وهذا يعني ان رواب الرئاسات وملحقاتها والبرلمان وحماياته وامتيازاته والأقليم وما ينهب ويسرق لمدة ثلاثة اشهر فقط ..

 فأنها تكفي رواتب وميزانية تدويرية لدوائر الدولة العراقية لمدة عام كامل .  بالمختصر المفيد اقول نحن ليس بلد فقير نحن اغنياء بإمتياز فلو فعلنا الزراعة  والموارد من المنافذ الحدودية والضرائب مع ايقاف عملية الشفط فإننا لا ولم ولن نحتاج النفط .

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مزاد الوزارات وازمة الاخلاق الوطنية  
كيفية معالجة الخلل في إعلام مؤسسات الدولة  
الإفطار في سجن أبي غريب.  
عبوسي الايراني
إصبع على الجرح..لو أوقفنا الشفط لا نحتاج النفط..  
لهذه الأسباب لن نشاهد(دراما) عراقية عن داعش..!  
مستقبل نظامنا السياسي ورهانات الأزمة
هذا هو البديل
فخ الوطن .. !  
الرصافة في خطر..!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك