المقالات

مستقبل نظامنا السياسي ورهانات الأزمة


 

 

✍️ إياد الإمارة

 

▪ قديماً قال لنا أهلنا ونحن من قرية في قضاء المُدينة شمال البصرة تزرع النخل وتتعبد الله بحبه: "إننا لن نجوع ونحن نتفيء ظلال النخلة بكل ما تحمل من خير"..

وحدثنا المرحوم دواي آل شناوة عن قصة شق اول طريق ترابي يؤدي إلى قريتنا ومجموعة القرى المحيطة بها، وكيف كان الفلاحون يتألمون لضربات "الكرين" التي تسقط نخيلهم لأجل هذا الطريق، قال دواي كانوا يصيحون "الله الله الله" كلما وقعت نخلة وكأنهم يريدون أن تقع بسلام..

الآن المُدينة عبارة عن أرض جرداء إلا ما رحم ربي لا نخل فيها ولا حياة إلا لأبراج النفط التي أشعلها نظامنا السياسي الجديد وأشعل فيها الموت بعد أن كانت تنبض بالحياة، هذه الصورة ليست في قضاء المُدينة فقط بل في كثير من أقضية العراق ونواحيه وقراه التي شملها إستكشاف النفط الجائر أو مقصلة التجريف التي حولت اراضي زراعية شاسعة إلى مجمعات سكنية عشوائية تعكس طريقة تفكير رجالات هذه الحقبة العشوائية.

وعن طريقة تفكير هؤلاء الرجال العشوائية سأتحدث قليلاً ونحن نواجه كغيرنا في هذه الأرض أزمة كبيرة تتغير فيها كل الحسابات وليس من المتوقع أن يبقى النفط الذي شيده هؤلاء الرجال بدلاً من النخيل وأشجار الكرم والرمان والمشمش يبقى مصدر رزق يفي رواتب جيوش الموظفين ومبالغ الإمتيازات التي يتمتع بها "الرجال"، إذا نحن في خطر حقيقي قد تتعذر فيه لقمة الخبر وكوز اللبن وكسوة الشتاء والصيف، ويصبح ليس بمقدور العراقيين السفر إلى ملاهي لبنان ودول آسيا الباقية من الإتحاد السوفيتي، ولا كيت ولا ولا..، قد يتعذر علينا قرص الأسبرين ولا وجود "لدواء العرب" في أرض البترول الجرداء، لا سيارات حديثة ولا بدل بألوان غريبة ولا مساحيق تجميل ولا أصباغ شعر باهظة الثمن تخفي شيب "المتصابين" الغارقين بعقاقير المنشطات الجنسية التي لا تنشط شيئاً، بلا صور ذات تقنية عالية لإنجازات كاذبة على صفحات التواصل الإجتماعي ولا صورني وانا ادري أو لا أدري..، بلا وبلا وبلا وكل البلاء.

طريقة تفكير رجالات هذه الحقبة العشوائية إضاعت البلاد والعباد والعالم على أعتاب مرحلة جديدة لم يحسنوا فيها الأداء بالمرة واكتفوا بحزم الإمتيازات وأسراب الحمايات ودور مؤثثة بطريقة "بدائية" جداً تعكس حداثة النعمة وبدائية هؤلاء الرجال غير المتحضرين برغم إعتقادهم أنهم اسياد هذه البلاد وشعبها "المعدان" ونسوا في غفلتهم المزمنة أيام "الگدية" بين مشاتل النخيل التي يطول الحديث عنها ويطول..

طريقة تفكير رجالات هذه الحقبة العشوائية لم تستطع أن تمتد إلى ما هو أبعد من مصالحهم الشخصية الآنية وهم لن يحققوها أبداً لأن السيل سيكون جارفاً ولن تصمد أمامه كل هذه المصالح بإمتيازات وبحمايات أو بدونها، سينهار كل شيء ولن تبقى هذه المصالح الشخصية كما لم تبق من قبل مصالح الوطن.

العراق سيُنهي مرحلة الصراع هذه ليدخل في مرحلة صراع آخر من نوع جديد لن تتغير فيها حال العراقيين ابداً.

ــــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مستقبل نظامنا السياسي ورهانات الأزمة
هذا هو البديل
فخ الوطن .. !  
الرصافة في خطر..!  
عن الكاظمي الذي لا يعرفه "كاظماوي" واحد قط..!
مرة أخرى ..حلول الحكومة وهموم المواطن!!  
تثوير الشعوب بـ "الواتساب"  
القمر "نور" نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء..
لقمان الحكيم في العراق!  
الإعلام السني .. ومحو الذاكرة الشيعية
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك