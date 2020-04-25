المقالات

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حماقات متكررة


 

 

✍️ إياد الإمارة

 

والتر شوب: "توقفوا عن بث مؤتمراته الصحافية حول فيروس كورونا"

▪ لا يزال الرئيس الأمريكي يكرر حماقاته في أكثر من مناسبة وسط ذهول كافة  الأوساط العلمية، والسياسية، والصحفية، تصريحاته الغريبة الأخيرة حول إمكانية حقن الجسم بمواد معقمة لمحاربة فيروس كورونا المستجد كانت موضع سخرية وإستهجان في داخل أمريكا وخارجها وخصوصاً من قبل أصدقاء أمريكا نفسها.

ترامب قال في مؤتمره الصحفي اليومي حول كورونا في البيت الأبيض، (أرى أن المعقمات تقضي عليه "فيروس كورونا" في دقيقة واحدة!، هل من طريقة للقيام بشيء مماثل مع حقنه في الجسم؟).

ولم يكتف بالحديث عن المعقمات وتحدث أيضاً عن "الأشعة فوق البنفسجية" أو "ضوء قوي جدا" يمكن توجيهه إلى "داخل الجسم" لمكافحة فيروس كورونا.

وكالة "فرانس برس" نقلت عن  الشركة المصنعة للمعقمات "ليسول" التي يستخدمها أغلب الأمريكيين، إنها أضطرت الى إصدار بيان خطي حول الموضوع معللة ذلك، "بسبب التكهنات الكثيفة والتداول على وسائل التواصل الاجتماعي".

ذاكرة فيه "منتجاتنا المعقمة يجب الا تستخدم بأي ظرف كان في جسد الإنسان، سواء كان بالحقن أو التناول أو أي وسيلة أخرى".

المركز الفرنسي "مارساي ايمونوبول"  هو الآخر سخر بشدة على طريقته الخاصة من تصريح ترامب "إضرام النار بالجسم قد يكون حلا بديلا مفيدا كذلك"، معلقاً "أن الوسائل التي اقترحها الرئيس الأميركي "ستقتل الفيروس والمرضى في وقت واحد".

المدير السابق للهيئة الفدرالية المكلفة بالأخلاقيات في عهد الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما (والتر شوب) غرد قائلاً "توقفوا عن بث مؤتمراته الصحافية حول فيروس كورونا، فهي تعرض أرواحاً للخطر، رجاء لا تشربوا المواد المعقمة ولا تحقنوا أنفسكم بها".

جو بايدن المرشح الديموقراطي والمنافس الأبرز لترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية  القادمة كتب على تويتر ساخراً:"لا أصدق أنني يجب أن أقول هذا، ولكن من فضلك لا تشرب مسحوق التبييض".

هذا هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي أصبح مثاراً للسخرية والتندر في كل العالم، حتى حلفائه لم يتمكنوا من حبس "قهقهاتهم" العالية حول هذا الخرف الذي يتحدث به ترامب إلى الملايين من شعبه وتبثه وسائل إعلام مختلفة، ترامب برر هذه التصريحات بأنها كانت تصريحات ساخرة!

و«عذره أقبح من فعله!»

فلا أدري لماذا يسخر هذا الأحمق وبمن يسخر؟

ــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عن الكاظمي الذي لا يعرفه "كاظماوي" واحد قط..!
مرة أخرى ..حلول الحكومة وهموم المواطن!!  
تثوير الشعوب بـ "الواتساب"  
القمر "نور" نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء..
لقمان الحكيم في العراق!  
الإعلام السني .. ومحو الذاكرة الشيعية
استراتيجيات وسبل المواجهة لدى الامام الخامنئي  
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حماقات متكررة
" حشد شعبي موحد "  ضد امريكا واسرائيل وذيولهما   
لتتعلم المنظمات الدولية من المرجعية والمواكب الحسينية والحشد الشعبي  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1282.05
الجنيه المصري 75.41
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك