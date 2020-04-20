المقالات

نساء العراق والعنف الاسري في ظل الكورونا  


سرى العبيدي*

 

بالرغم من توحد العالم بأسره تحت وطأت جائحة  فايروس كورونا  المستجد وما ألت اليه من تدهورعلى كافة الاصعدة نرى تزايد حالات العنف الاسري الموجه للنساء تحديد بالعراق حيث اختلفت وتنوعت حالات العنف التي تتعرضت لها النساء في مرحلة الحجر الصحي المفروض على اغلبية سكان الكرة الارضية دون استثناء حيث تعطلت اغلب المؤسسات وبات الحجر المنزلي امر لامفر منه والتوتر من شبح الاصابة بالفايروس ٍ هاجسا يراود  الجميع ,

ما أدى لتولد العنف داخل الاسرة العراقية التي تعتمد على مصدر رزقها وقوتها اليومي بنسبة 60%موزعين على مهن وحرف بالاجر اليومي من الكسبة واصحاب الدخل المحدود وبالتالي فقدت اي مدخولات مادية من شانها ان توفر لقمة العيش لعوائل اقل ماتكون مكونه من اربعة اشخاص فما فوق وبالتالي انعكس هذا الوضع على سلوكيات افراد الاسرة رجلا او أمراة مما ادى الى تفاقم الوضع لينعكس سلبا من خلال سلوكيات عنيفة اختلفت بين الاغتصاب والانتحار وتعنيف الاطفال واغلب حالات العنف لم يخبر عنها كوننا نعيش في مجتمع يخضع للعادات والتقاليد ويجبر المراة على التحمل والكتمان ومراعاة الاعراف والتقاليد , ففي محافظة كركوك تم إغتصاب امرأة من ذوي الإحتياجات الخاصة حيث تم نشر مقطع فديو يوثق الجاني يمارس فعلته الشنيعة معها وزميلا له يقوم بالتصوير  كما شهدت حالة إعتداء زوجي وإنتحار امرأة جراء العنف الاسري و قيام امرأة بإشعال النار بنفسها في مدينة النجف وهي ترقد الان بمستشفى المدينة

هذا وقد اعلنت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في العراق عن قلقهم من إرتفاع وتيرة العنف الأسري في ظل جائحة الكوفيد مع نشر تقارير إعلامية عن العديد من حالات العنف هذه خلال الأسبوع المنصرم.ضد النساء والاطفال

كما دعت منظمات المجتمع المدني العراقية  على الضرورة الملحة بالاسراع من قبل البرلمان العراقي بإقرار قانون مناهضة العنف الاسري وتجريم  مرتكبي العنف الاسري والعنف القائم على النوع الإجتماعي.

وتنبت العديد من المنظمات حملات مدافعة  وتوفير خدمات الخط الساخن والخدمات عبر الإنترنت الداعمة للناجين من العنف القائم على النوع الاجتماعي وتوفير الدعم النفسي عبر العيادات القانونية وإبقاء أبواب الملاذات الآمنة مفتوحة للنساء الهاربات من العنف

 *سرى العبيدي /قسم الدراسات العليا جامعة بغداد

ـــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أم لعيبي وسرجين الهايشه..!  
كورونا فايروس صائم في النهار قائم في الليل  
المجتمع والفكر بين المدرستين  
هل سينجح الكاظمي بإنقاذ العملية السياسية..؟  
فلسفة الصراع العالمي يترجمه الوقت الحاضر.  
هو..بلسانه..!  
كورونا وعقارب الساعة البيولوجية ..  
نساء العراق والعنف الاسري في ظل الكورونا  
ماهو المطلوب من مصطفى الكاظمي ..؟؟
🔴 نقطة_نظام ✋  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.47
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك