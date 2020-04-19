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من مفاهيم السياسة #خدمة_وطن  


د.باسم الكناني

 

ابرز المؤهلات الاستراتيجية للدول هي:

اولا: وسائل الاعلام والاتصال الحديثة اذ يعد الاعلام من العناصر المهمة والفاعلة في تحديد قوة الدولة ومكانتها على خارطة العلاقات الدولية.

ثانيا: الموارد البشرية هي الطاقات المدربة والمؤهلة ذات القدرة على التجاوب مع معطيات الحاضر والمستقبل.

ثالثا: الادارة الرشيدة وتسهم في تحقيق الاصلاح وهي من روادع الفساد وذات ابعاد متعددة ابرزها تحكيم القانون والاستجابة.... الخ.

رابعا: العامل الاقتصادي في حال كونه ناميا متطورا يكون سببا في تطور النظام السياسي والقدرات العسكرية ويساعد على تسويق الافكار بالقوة الناعمة.

خامسا: العامل التكنولوجي: ان من يمتلك التطور التكنولوجي سيكون له مكانه تفوق الاخرين على رقعة النظام الدولي وهو يساعد على تطور عمليات الانتاج وزيادة القدرات الاقتصادية ويوفر افضل فرص استثمار الإمكانات بكافة أشكالها.

سادسا: العامل الايديولوجي وهو مجموعة المبادئ والقيم التي تتبناها الدولة وتعدها كرسالة موجهه للآخرين وتسهم في بناء شخصية الدولة و توجهاتها و تطلعاتها ومن ثم تحدد مصالحها الإستراتيجية.

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