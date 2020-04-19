نظام ال سعود دولة الشر المطلق  

هشام عبد القادر ـ كاتب من اليمن

الذي يريد يتعرف عن ماهية الشيطان وعمله والذي يريد يتعرف عن ماهية النفس الأمارة بالسؤ وجوهرها وظاهرها ينظر الى حكومة الشياطين بالأرض هنا تستطيع عين المشاهدة للشيطان كصورة بشرية بالظاهر أما الباطن هي نفس أمارة بالسؤ وشيطان بهيئة البشر فاحذروا اعمالهم واحذروا اعمالكم أن تشبه أعمالهم ..

نرى صورتهم الحقيقية بخبث أعمالهم .

لقد ظهر الشر المطلق بقرن الشيطان ولكن للعلن بهذا العصر

عصر صفقة القرن

عصر تحالف الأعراب وقرن الشيطان وقوى الإستكبار العالمي على اليمن .

هل تحبون معرفة ومشاهدة الحقيقة للشر المطلق إنظروا للمستكبرين في الأرض الذين يحكمون بالباطل فهم عنوان ابليس اللعين لإن القضية قضية خلافة بالأرض . يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله .

والصراع بين الحق والباطل هو صراع الحاكمية والخلافة بالأرض

فكل حاكم لا يعرف حدود الله يدعي بالحاكمية والخلافة فهو يمثل الشيطان الذي يقعد البشرية عن معرفة الحق والحقيقة.

لذالك عندما نقول للعرفانيين أنهم يظهروا الحقيقة للبشر لأنهم وصلوا الى مرتبة العبودية لله يميزون بين الحق والباطل.

ولذالك عندما يقول روح الله الإمام الخميني رحمه الله إن أمريكا الشيطان الأكبر لم يغلط أبدا لأن الشيطان يتجلى بأعماله في الحاكمية بالباطل.

لأن الشيطان مملكته ووجوده يجري مجرى الدم ومملكته في نفوس الحكام كعرش حاكمية تحجب الناس عن معرفة الصراط المستقيم عن معرفة خلافة الله المتمثله بالولاية الحقيقة . لذالك عندما نرى صرخة الحق ترفض الشيطان في نفوس المستكبرين عن معرفة ليس عن جهل هذا يدل على مستوى المعرفة وجوهرها بنفوس الصالحين.

كل الخلافات بالأرض تدور حول الحاكمية والخلافة ومحور الصراع من يكون خليفة الله بالأرض وقد مرت السنين طوالها يحكمون في الأرض ولم نجد من يمثل اسماء الله وصفاته .واعظم صفة رحمة للعالمين فالمنتحلين كثير للخلافة هؤلاء يمثلون الشيطان .

أما خلافة الله رحمة للعالمين نجدها بصفة الرسول الأعظم ومن أتبعه..

لذالك نختصر الموضوع الشر المطلق لأبليس اليوم متمحور في نظام ال سعود والإدارة الإمريكية والصهيونية ومن تحالف معهم..

ونحن نعتز باليمن كثيرا أنها تواجه الشيطان بعين الحقيقة .

طوبى لمن نصر اليمن طوبى للسيد حسن نصر الله الرجل العظيم العرفاني .

طوبى لدولة إيران الإسلامية فيدها هو حزب الله

طوبى لكل أحرار العالم الذين ينصرون اليمن .

هكذا معرفة الصالحين بكل العالم يعرفون الحقيقة ويفرقون بين النفس الأمارة والنفس الربانية التي تتصف بكل انواع الخير ..

الخير في قلوب المظلومين المستضعفين .

وجميع الأنفس ترجع الى المطمئنة الراضية المرضية الزكية البصيرة الملهمة الهادية المهدية.

والحمد لله رب العالمين

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