مجيد الكعبي

الخزينة :- هل امتلات بطونكم

الاحزاب :- هل من مزيد .

لايستحق عراق الانبياء وعراق ائمة اهل البيت . ان يسرف ابنائه المنطوين في الاحزاب هكذا .فتراهم يلهمون كل شي بنوك واراضي وعقارات . ومشاريع ومقدرات الوزارات . تحت شعار اننا نحكمكم باسم الديمقراطية والتاريخ الجهادي .

كفى فالعراق وشعبه ومرجعيته قد بلغ بهم السيل الزبى . وضاق بهم صبرهم فلن يلمسوا منكم اي انفراج. او حلول فكل الطرق اوصدت امامهم . في ان يعيشوا بكرامة ورفاهيه .

واما الخطاب المهم والخطير . هو ان البلاد تتجه الى منزلق مرعب .الا وهو تسليم القرار . الى ايدي من لا يأمن بهم . واصبحوا بل صاروا يتحكمون بالقرار . الذي سقطت لاجله دماء زاكيه . ويوما بعد اخر نستشعر باننا سنرجع . ضيوف وطارئين ببلدنا . الذي لم يحسن من قدمناهم ووثقنا بهم . ليقودوا العراق دفة السفينة .

العراق لم يستحق منكم ذلك . استيقظوا وانتفظوا وسيبارك الله بكم . فالاموال زائله والايام ماضيه . ولكن يجب ان يبقى العراق للاكثرية المعدمة . ولمن ضحى واعطى اليه الدماء والارواح. فلوا امعنا النظر الى الشركاء. كيف يعملون وكيف يبنون مدنهم وكيف يقتربون لمسك القرار . بحرفنة وذكاء لانتبهتم على ماستفقدوه . وماستفقدوه لن تنالوه مجددا ابدا . عودوا الى رشدكم والى تاريخكم الجهادي. واثروا على انفسكم. وقدموا للناس ماقدمتموه لانفسكم ولاحزابكم . حتى لا نرجع نقدم الدماء من اجل ما حصلنا عليه وما فرطتم به .

تحت يافطة مل الجيوب وخزانات احزابكم .التي ستلعنكم كما يلعنكم شعبكم . اعتقد جازما ان عراق الحسين . لايستحق ان يذهب وبايديكم الى الهاوية والى المجهول ..

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