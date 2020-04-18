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هل  من  مزيد ..!  


مجيد الكعبي

 

الخزينة :- هل  امتلات  بطونكم

الاحزاب  :-  هل  من  مزيد .

لايستحق  عراق  الانبياء  وعراق  ائمة  اهل  البيت . ان  يسرف  ابنائه  المنطوين  في  الاحزاب  هكذا  .فتراهم  يلهمون  كل  شي  بنوك  واراضي  وعقارات . ومشاريع  ومقدرات  الوزارات . تحت  شعار  اننا  نحكمكم  باسم  الديمقراطية والتاريخ  الجهادي .

كفى  فالعراق  وشعبه  ومرجعيته  قد  بلغ  بهم  السيل  الزبى . وضاق  بهم  صبرهم  فلن  يلمسوا  منكم  اي  انفراج.  او حلول  فكل  الطرق  اوصدت  امامهم . في  ان يعيشوا   بكرامة  ورفاهيه  .

واما  الخطاب  المهم والخطير . هو  ان  البلاد  تتجه  الى منزلق مرعب .الا  وهو تسليم القرار . الى   ايدي  من  لا يأمن   بهم . واصبحوا  بل  صاروا  يتحكمون  بالقرار . الذي  سقطت  لاجله  دماء  زاكيه . ويوما  بعد  اخر  نستشعر  باننا  سنرجع . ضيوف  وطارئين  ببلدنا . الذي  لم  يحسن  من  قدمناهم ووثقنا بهم . ليقودوا  العراق  دفة  السفينة .

العراق  لم  يستحق  منكم  ذلك . استيقظوا  وانتفظوا  وسيبارك  الله  بكم . فالاموال  زائله  والايام  ماضيه . ولكن  يجب  ان  يبقى  العراق للاكثرية  المعدمة . ولمن  ضحى  واعطى  اليه  الدماء  والارواح.  فلوا  امعنا  النظر  الى  الشركاء.  كيف  يعملون  وكيف  يبنون  مدنهم  وكيف  يقتربون  لمسك  القرار . بحرفنة  وذكاء  لانتبهتم  على  ماستفقدوه . وماستفقدوه  لن  تنالوه   مجددا  ابدا . عودوا  الى  رشدكم  والى  تاريخكم  الجهادي.  واثروا  على  انفسكم.  وقدموا  للناس  ماقدمتموه  لانفسكم ولاحزابكم . حتى لا نرجع نقدم الدماء  من  اجل  ما حصلنا عليه وما فرطتم به  .

تحت يافطة مل الجيوب وخزانات  احزابكم .التي  ستلعنكم  كما  يلعنكم  شعبكم  . اعتقد  جازما  ان  عراق  الحسين .  لايستحق  ان  يذهب  وبايديكم  الى  الهاوية  والى  المجهول ..

 

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