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المحاصصة لا تمس  


خالد القيسي

 

المحاصصة ألمقدسة

إذا لم نخرج منها

 لا دولة لنا و نقيم مأتما لها

المنصب والنهب مستقيمان يلتقيان !! إكتشاف مبهرجديد يسجل براءة إختراعه لجهابذة المحاصصة ، من انصار ، كتل سياسية ، تجمعات ، تيارات ، جماعات الحل والعقد ، وكلها  متمسكة  بهذا المرض الذي أملته ظروف التغير ولا تريد الخروج عليه ، بل هي خبيرة في إملاء توجهات غير صحية وصحيحة تزيد من حالة التشرذم ، تتوحد فقط على توزبع المناصب والوزارات والمكاسب والمغانم ، ولم تتوحد على برنامج عمل يخدم البلد والناس ، والسؤال هنا متى نخرج من الأسوء الى الأحسن بعد هذا الوقت الطويل ، وتحزن الطبقة النفعية على حال البلاد والعباد.

 مع كل الظروف التي احاطت بنا وتكالبت علينا وبعد دبغ جلدنا نوافق ونقر لكم بالمحاصصة  وتتقاسموا الكعكة وبما فيه الكفاية ( نفثة غضب ) ولكن لا يستمر اعلان الحرب على الناس الى ما لا نهاية ودون طائل ولا نائل .

اليوم إنتهت حكاية بضعة اشهر من ضياع الوقت وتبديد الطاقات  والجدل بوصول مرشح من يتحكمون بنا وبخيوط اللعبة السياسة ، هل تنجحوا وتعملوا للبلد وتتسامحوا مع الناس أم يستمر الوضع ما عليه ، ونحن ألمتضررون الى من نلجأ !! ، لا نطلب أكثر من تنفيذ مهمات ورغبات ليست صعبة أو معقدة ، يكون المرشح  قادرعلى تلبيتها مدرجة في منهاج  المتطلبات البسيطة والمحقة للمتظاهرين دون قيود محاصصتكم والطرف الثالث المجهول.

الوضع لا يطاق ولا يصدق فالتراشق بينكم اصبح هويتكم ، للنيل من مرشحيكم بصراعات ومناكفات ، وبخسارة باهضة لنا عند انطلاق هذا السباق الطويل منذ ما يزيد على عقد ونصف بكثرة ألتسقيط و دون منفعة لنا وللآخرين ، الإختلاف مطلوب في النظم الديمقراطية ووفق الآليات الدستورية الصحيحة ،لا لتشتت الرأي  ولا للأقلام ألمأجورة التي تفجر عبوات هنا وهناك ، ولا لمن خرج من المولد خالي الوفاض ، يجعل من نفسه منظر وناصح وحلال مشاكل ، ويكيل أقذع الكلمات وألصفات لكم ، ويرقص طربا ليكون جزء منكم عندما سمع أو لمح البعض له بمنصب كبير!!

قتلتمونا حتى أصبح البعض منا تفكر بالاكل وألشرب وألنوم وإنتظارالتعين بمنصب تنبل ، ساعدنا في ذلك مشكورا سيد كورونا بالوقت المفتوح !  متى نفكر الى فن وفلسفة وثقافة وأدب ، وفلاح يزرع أرضه بعد أن هجرها ، وعامل يعيد عجلة الحياة لمصنعه بعد أن قتله الإنتظار على قارعة الطريق ، وتحسين مفردات الصحة ، العمل ، والإنتاج في ظل من سرق وطنه وأهله.

 المحاصصة بلاء

 الوباء بلاء

كلاهما مخيف

لكن هنالك

رب لطيف

في الشدة والرخاء

يقنا شر ألدائين

ألمحاصصة وألوباء

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