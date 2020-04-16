إيران الشيعية ودول الجوار العربية  

غازي العدواني

كلنا يعلم جيداً أن أية حرب تندلع في الشرق الاوسط هي بسبب الذهب الأسود الذي يملأ جوف ارض بلدانها والاستثناء هو حماية الوجود الصهيوني الساعي لإقامة دولته من النهر الى البحر..

* وإلا فمن سمح لأمريكا القبيحة ان تحمل مرتزقتها وتدخل انفها في شؤون الشعوب لولا انها تعودت ان تمارس البلطجة عبر الولد في افلامها الكاوبوي ....

* إن امريكا بتاريخها الاسود وقهرها للشعوب انما هو لنزعتها الماجنة وغطرستها عندما اكتشفت النفط وأهميته كمحرك لكل انواع الصناعة في العالم فاتجهت بعين الغاصب والمحتل الى الوطن العربي العائم على بحيرة من النفط وخزين العالم الاستراتيجي ومستودعه...

* وكل ما يحصل وسيحصل من حرب او خراب او إنقلاب او فتنة اوإقتتال أخوة او جيران فهو بإرادة امريكية وعملاء الداخل وتواطؤ لانظمة عربية رجعية عميلة رهنت تاريخها ومصيرها بيد امريكا..

* اما الحديث عن إيران كجارة فهو واقع لا يمكن لأحد ان يغيّره لأنه ارتباط جغرافي يمتد لأكثر من 1800 كيلو متر ولنا مصالح اقتصادية وتبادلات تجارية وثقافية ودينية ولم تكن في يوم عدوة للعراق ولا لغيره لكن ما أثار حفيظة الدول العربية اولا هو قيام الثورة الاسلامية وإستلام الشيعة لمقاليد السلة فيها فاستعانوا بالكاوبوي الامريكي تحت ذريعة حمايتهم من المد الشيعي مع الخطر الجديد الداهم وهو صعود الشيعة في العراق لهرم السلطة ليصبح الخطر مضاعفاً خصوصا وأن إيرانتدعم دول المواجهة المتمثل بالهلال الشيعي إيران العراق سوريا فلبنان..

* لذلك قررت امريكا والخليج بدعم نظام صدام بشن الحرب على إيران التي خرجت من الحرب خاسرة لكنها انكفأت لتبني نفسها بشكل قوي ومؤثر وسياسة رصينة حتى اصبحت قوة نووية جعلتها طرفا فاعلا في موازين القوى..

* وكم سمعنا من عواء ونباح وصياح ومحاولات لتخريب العلاقة بين العراق وأيران ولكنها لم تنجح لانها ( جارة) مفروضة علينا لمن شاء او أبى إلا اللهم إذا استطاعوا ان ينقلوا العراق من مكانه الجغرافي الى مكان آخر...

* ان حتمية الجغرافيا والتاريخ لا يمكن لاحد ان يعبث بهما لا امريكا ولا ذيولها والمتبركين بحذاءها من العرب..

* علما ان العرب بسياستهم الرعناء وتمذهبهم واحتكارهم للسلطة وتعاملهم بطائفية مقيتة مع العراق كان سببا في تقريب العراق وإلتصاقه بإيران بعد ان تخلى عنه اغلبهم وهو يقاتل آلتهم المدمرة داعش واخواته وما زالوا يمارسون نفس العقلية والطائفية والتآمر والدس وتحريك ذيولهم لعدم إستقرار العراق وابقاءه ضعيفا...

* فـ ( الجارة إيران الشيعية) و( نفط المنطقة) و(دول المواجهة )هم سبب قدوم امريكا تعاونها الرجعية العربية وعملاء الداخل بنباحهم الذي لن ينتهي والقافلة تسير.