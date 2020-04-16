المقالات

الشيعة في العراق وصگر بيت افيلح"


 

 

✍️ إياد الإمارة

 

▪ طبعاً كلنا سامعين بصگر بيت أفيِلّحْ ابو الحياية والعرابيد والعگارب؟

والي ما سامع هم خل يسمع "صگر بين أفيِلّحْ -باللهجة العمارية الجميلة- شالع گلب اهله الصگور تجيب غزلان -مو المطربة- و حيوانات زينة لأهلها، وصگر بيت أفيِلّحْ وين الحية الآفة وين العربيد الأسود وين العگرب الچتال يجيب ويذب على اهله!"

يا وسفة..

هيج صارت أخوتنا؟

انتم العود البيكم البركة معقولة هيچ يصير بيكم وبينة؟

شنو السبب؟

ليش هيچ وصلت الأمور؟

وچنهة ما تنصلح ورايحة للخراب، صدوووك چِذب؟

معودين هاي ما چانت مرجية منكم..

الأهم وين رايحة أوضاع البلاد؟

أنتم وين رايحين؟

الشغلة مو هينة اخاف تطير روس وتطلع النة روس جديدة بس مو "روس"!

حياية أم راسين؟

سامعين بحكم المقاطعات الما محكومة؟

راح أحچيلكم بالعبري الفصيح، حكم المقاطعات يعني الطايفة بطايفتها معليها ببقية الطوايف والطايفة هم ما متوالمة، زين واليً بلية طايفة؟

يظل طايف؟

لو صايف؟

هل المرة راح الشر يعم كلش يعم، يعم ابن الطايفة والي ما عندة طايفة اليگول عليّ واليّ يگول معليّ محد سالم..

وأريد أگللكم بعد شيء "فات الفوت" يعني "لن يُصلح العطار ما أفسده الدهر"..

وهل يعني ذلك النهاية؟

أبداً النهاية لا تكون نهاية إلا إذا كان ذلك معتقدنا وإيماننا والعياذ بالله لأن ذلك وكأنه اليأس من رحمة الله، قد تكون تلك بداية إذا تأملنا قليلاً وتوقفنا عن وضع أيدينا في نفس الجحر..

أقول قولي هذا وادعو لنفسي وللعراقيين جميعا خصوصاً أصحاب الصگر إن "لا يلدغوا من جحورهم الف مرة ومرة"..

ـــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ألواح طينية؛ واستمر "الولد" يلعب الورق..!  
كيف نستطيع إسثمار اللحظة ونسبق الأرنب البري؟!  
رمضان الخير والبركة..وفايروس كورونا  
ربما تمرر حكومة الكاظمي  
إيران الشيعية ودول الجوار العربية  
قيود  يجب ان تراعى  وتتبع ..  
الحج الى الانبار  
نزاع سياسيي الشيعة الى أين؟
الشيعة في العراق وصگر بيت افيلح"
الأنسحاب الأمريكي حقيقة أم خيال ؟؟  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.82
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 328.95
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك