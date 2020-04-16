الشيعة في العراق وصگر بيت افيلح"

✍️ إياد الإمارة

▪ طبعاً كلنا سامعين بصگر بيت أفيِلّحْ ابو الحياية والعرابيد والعگارب؟

والي ما سامع هم خل يسمع "صگر بين أفيِلّحْ -باللهجة العمارية الجميلة- شالع گلب اهله الصگور تجيب غزلان -مو المطربة- و حيوانات زينة لأهلها، وصگر بيت أفيِلّحْ وين الحية الآفة وين العربيد الأسود وين العگرب الچتال يجيب ويذب على اهله!"

يا وسفة..

هيج صارت أخوتنا؟

انتم العود البيكم البركة معقولة هيچ يصير بيكم وبينة؟

شنو السبب؟

ليش هيچ وصلت الأمور؟

وچنهة ما تنصلح ورايحة للخراب، صدوووك چِذب؟

معودين هاي ما چانت مرجية منكم..

الأهم وين رايحة أوضاع البلاد؟

أنتم وين رايحين؟

الشغلة مو هينة اخاف تطير روس وتطلع النة روس جديدة بس مو "روس"!

حياية أم راسين؟

سامعين بحكم المقاطعات الما محكومة؟

راح أحچيلكم بالعبري الفصيح، حكم المقاطعات يعني الطايفة بطايفتها معليها ببقية الطوايف والطايفة هم ما متوالمة، زين واليً بلية طايفة؟

يظل طايف؟

لو صايف؟

هل المرة راح الشر يعم كلش يعم، يعم ابن الطايفة والي ما عندة طايفة اليگول عليّ واليّ يگول معليّ محد سالم..

وأريد أگللكم بعد شيء "فات الفوت" يعني "لن يُصلح العطار ما أفسده الدهر"..

وهل يعني ذلك النهاية؟

أبداً النهاية لا تكون نهاية إلا إذا كان ذلك معتقدنا وإيماننا والعياذ بالله لأن ذلك وكأنه اليأس من رحمة الله، قد تكون تلك بداية إذا تأملنا قليلاً وتوقفنا عن وضع أيدينا في نفس الجحر..

أقول قولي هذا وادعو لنفسي وللعراقيين جميعا خصوصاً أصحاب الصگر إن "لا يلدغوا من جحورهم الف مرة ومرة"..

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