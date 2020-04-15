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ترامب ومنظمة الصحة العالمية  


د. حسام الربيعي*

 

خرج رئيس دولة الشر امريكا بخطاب ناري بالضد من منظمة الصحة العالمية حيث اتهماها بالعجز و المساعدة بتفشي covid19 من خلال الوقوف عاجزاً في عملية جمع المعلومات الكافية لكيفية حصول الاصابات الاولى في العالم و ماهي الاجراءات الكافية التي اتخذتها بعض الدول للحد من الانتشار و كذلك الاجراءات الاحترازية التي تمنع الانتشار.

 و هنا اشار ترامب بالذكر الى منافسه العالمي الصين باخفاء المعلومات الهامة التي تتعلق بالإجراءات التي تتعلق بالإصابات و طرق السيطرة كون الصين تحتفظ بها لأغراض بحثية تسويقية في حال وجدت الصين العلاج.

 بسبب و عجز امريكا الحصول على تلك المعلومات  شنت الحرب الاعلامية ضد منظمة الصحة العالمية و التصريح بايقاف الدعم المالي كونها فشلت بل ساعدت بالانتشار و الوضع الان داخل امريكا خرج عن السيطرة من ناحية الاصابات حيث نشر موقع امريكا دعى فيه بالصلاة الى امريكا و العالم.

 حيث ذكر هذا الموقع ان عدد الاصابات قد تخطى حاجز الست مئة الف و عدد الوفيات تخطى الستة و العشرون الف وهذا الرقم تصدر الارقام العالمية هذا الفايروس كسر كل الانظمة الصحية بل اذل قوى الاستكبار وهذه نتائج متوقعة للسياسة ترامب في فرض الهيمنة على الشعوب الفقيرة حيث ابتلاه الله بسبب ظلمه و جوره وكذلك الدماء الطاهرة التي سقطت في المطار لقادة النصر.

 

*كاتب بالشؤون السياسية

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