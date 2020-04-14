تكافل وابداع عراقي في زمن الكورونا  

عبد الزهرة البياتي

فايروس كورونا العدو الخفي المجرم الذي لايرحم مازال يواصل زحفه متجاوزا حرمة الحدود الدولية ونقاط التفتيش والمراقبة الصارمة في كل انحاء العالم..شمالا وجنوبا ..شرقا وغربا لاجل اشباع غريزته الساديه في القتل بلا هواده مستغلا نقطة الضعف المتمثلة بعدم قدرة البشرية لحد الان على انتاج مصل او لقاح يوقفه عند حده ويؤدبه... المهم اننا في العراق ندفع الفاتورة شأننا شأن كل شعوب العالم ولا راد لقضاء الله وهو وحده من يحيي ويميت لكن على الجانب الاخر من ضفة الموت و الماساة والالم تتشكل صورة عراقية جميلة تعكس روح التكافل الاجتماعي والمواطنة والنخوة العراقية المعروفة في الشدائد بكل بهائها واشراقها..

هذه الصورة تنوعت وتعددت في اشكالها حيث اظهر العراقيون من مختلف القوميات والاديان والمذاهب حبهم لهذا الوطن وتواددهم وتراحمهم وهم يواجهون المحن واللحظات التأريخية الصعبة المتمثلة بتفشي وباء كورونا حيث انبرى العراقيون بتوزيع سلال الغذاء للعوائل الفقيرة والمعدمه التي تنام الطوى وليس عندها ما يكفي لشروى نقير..

ورأينا كيف ان اشخاصا وجهات سارعت لهذا العمل التطوعي الخيري للتخفيف عن معاناة شرائح تعيش الضائقة المالية جراء انقطاع السبل وتوقف الاعمال نتيجة للحظر المفروض منذ اكثر من اسبوعين وحظر يمتد حتى التاسع عشر من الشهر الحالى والحبل على الجرار..

ومن الصور الاخرى ان مواطنين ميسورين وضعوا فنادقهم وابنيتهم ذات الطوابق المتعدده تحت تصرف الجهات الصحية ليس مقابل مال وانما طلبا لمرضاة الله والوقوف مع شعبهم ..وقد اعلن الحشد الشعبي مباشرته بانشاء مستشفى ميداني خاص في كربلاء سعة (١٠٠) سرير ومجهز باحدث الاجهزة والمعدات الطبية لمعالجة المصابين بكورونا.

واعلنت العتبة الحسينية تبني تغسيل ودفن الموتى بهذا الوباء بعد تكفينهم والصلاة عليهم لاجل ان يكون الدفن بطريقة صحيحة..وخصص الوقف الشيعي بالتنسيق مع فرقة الامام علي القتالية مقبرة في وادي السلام خاصة بضحايا كورونا.

وجراء هذا الظرف الصعب ابتكر طالب عراقي في المرحلة الخامسة قسم هندسة الطب الحياتي جهاز تنفس صناعي كما ابتكر المهندس الطبي من اهالي البصرة( مرتضى الزبيدي) جهازا اسماه (سرير الحياة) وهو عبارة عن غلاف زجاجي يوفر الاوكسجين والعزل في ان واحد للمصاب بكورونا اضافة الى كونه مضادا للفيروسات يمكن استخدامه لمعالجة المصابين بالامراض السرطانيه..حمى الله العراق وشعبه من كل سوء

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