سياسة قضم الأرض.  

عباس خالد

الإهتمام الإعلامي والتركيز على محافظة الأنبار هذه كلها ؛تحضيرات إعلان الإقليم السني مستقبلا وعاصمته الأنبار .

وإهتمام استثماري، واعماري ، وإعلامي وسياسي وتهيئة الحلبوسي بطل الفلم..إقليم سني لحماية القواعد الأمريكية وفرز المنطقة السنية وجعلها جغرافية نفوذ وهيمنه ومنطقة امنة للتحرك الأمريكي السياسي والعسكري وعمق هذا النفوذ يمتد إلى إقليم كردستان وهذا شغل على نار هادئة🪔.

وإعادة المنطقة السنية لتأخذ دورها مع تبديل الوجوه أو من يبرز ياخذ زمام الامور والمبادرة ،وهذه لعبة التوازنات لتهدئة اللعب وجر النفس، وهذا عمل يأتي بنفس النتائج السياسية مستقبلا،ونستطيع أن نسميه في إطار السياسية الناعمة.المؤشرات.تغريدات الإعلاميين والسياسين ونشر صور الاعمار في المحافظة وزيارة رئيس الجمهورية وقبله الزرفي المكلف السابق والسفر والإقامة المتكررة واللقاءات في بيت الحلبوسي في الفلوجه إضافة إلى تحمس الأمريكان إعادة المنطقة السنية لحضنها بعد أن أصبح شريكهم الحشد الشعبي من خلال انتشاره العسكري بعد انتصاره على داعش...والفقرة المهمة تأمين القواعد الأمريكية وافراغ المحافظات من تواجد الحشد وتهيئة جمهور يدافع عن التواجد الأمريكي مستقبلا وهذا سيناريوا الأمريكان مستقبلا في عموم المنطقة نتيجة وضعهم الكوروني 🦠.