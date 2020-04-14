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سوالف العم شنيشل  


د. حيدر البرزنجي

 

سكلوجة - وين الغلط وين الصح ؟ وشلون رهمت ياجدح؟

- يافرحة كَصب لمن يشوف ابلام  - ويانوماس هور بضحكة احديثات.

1- واحد هو موظف وزوجته وأمه وأبوه - هذا واقع حرفي مو خيال ولا مثال - وكلهم من فئة (دي لوكس) يعني راتب مليونين وطالع ، بيتين من صنف (أبو فاليومين ) وسيارتين كل وحدة تصيح وين المثلي ، ويسكن بأحسن منطقة ،شوارع تمام وماء محد بحاله ومدارس خاصّة ،والكهرباء الحمد لله ، والسفر (داخلة خارجة) - ومع ذلك هو كتلة من غضب ووجه مايكَصه السيف ، يريد بس ينفجر ( هو شنو العراق ، مو صالح للعيش - هيج هيج من العراق - بلد راح ينهار - طاح حظ هيج بلد ) هكذا حرفياً الله وكيلكم ...

2- واحد آخر ، لابيت - حتى لو بلا فاليوم - ولاقطعة ارض - حتى لو متروسة سبخة - ولاسيارة - حتى لو أم عليوي - ولا راتب ينشال بجنطة - اذا كلش كلش ،يترس جيب واحد من الدشاشة ، ويذوب بس يدخل البيت ، ولاحزب أو تيار يصرخ وياه (نريد وطن) ولا فد جهة خليجية لو غيرية تدعمه ،وتكَله ابشر بس أنت تظاهر ،وكل التريده يصير ، ولا شاعر كتب قصيدة وسواه بطل الابطال ، ولا سارود وكاتوب قال عنه (هاي الزلم مو كل زلم ) ولا فد عتوي فاسد مستوي ، يترس جيبه وينفخ بيه ،ولافضائية تسوي وياه مقابلات كل يوم وشوية ، وهات ياكلام وروح ياسلام - - - يعني كل شيء ماكو . .

ومع ذلك تراه ينافح هذا ويكافح ضد ذاك ، ويقف بوجه ذولاك ، ويشعر بالفخر في انتمائه ،ويهب للدفاع عن العراق - سواء بالميدان أو باللسان -  ويضحك من كل قلبه ، ويرى في العراق خيراً وبركة ،ويقول شكراً ياعراق .

زين - تعالوا نحسبها : الخلل وين ؟؟ بالأول ؟؟ لو بالثاني ؟؟ طبعا سيقول (عباقرة اللحظات التالفة ) بأن الثاني هو المستكين الذي يقبل بالذل ولايثور فيقتل ويدمر ويسحل ويمطل ويجهز الحبال ويحرق السهول والجبال ويقلب الدلال ويخلي عاليها واطيها ،حتى بعدين يعيش بكرامة ويكون عنده راتب وبيت وسيارة وزوجة موظفة ..

أما الاول ،فهو الانسان ((الحرررررر )) الذي لايعجبه العجب ولا الصيام في رمضان او رجب ، وهو الوعي والمدنية والتحضر والتقدم والعمانية والخوش بوشية  ، فما دام يدعو للثورة ، فبربي أنت صح - كما قال سعيد صالح ..

عاد انتم شنو رأيكم ؟؟ من يستحق الانتماء للعراق أكثر؟؟ ابو وجه كالح ؟أم أبو وجه فليح ؟؟

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