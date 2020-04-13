الرئيس الذي قتل شعبه  

سمارا

انها فرصتنا الآن .... والتي لن تتكرر نعم هي فرصة المجاهدين في الانقضاض على الاستكبار العالمي الأمريكي ليس في العراق فقط بل في كل اصقاع المعمورة و البلدان و الشعوب المظلومة

العدو مشغول بنفسه

كورونا + إعداد الوفيات في أمريكا وصل ل 2000 شخص يوميا + انهيار اقتصادي +انهيار صحي + شعب غاضب + سفارات مغلقة + جيوش معطلة + اعلام مهاجم : حيث شنت صحيفة ال نييورك تايمز أمس حملة هجومية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب فشله في مواجهة أزمة كورونا

مما تسبب بسقوط آلاف ضحايا الڤايروس من الشعب الامريكي بسبب انشغال رئيسهم بمحاربة إيران و ملاحقة سليماني و الحشد و منافسة اقتصاد الصين !! و اهمل شعبه بل و استخف بموضوع الوباء رغم التحذيرات الكثيرة التي كانت ترده من كثير من الخبراء و العلماء و المختصين في مجال العلم و الطب لكن بسبب جهل ترامب و تخلفه لم يأخذ تحذيرات العلماء على محمل الجد بل استخف بها و اخذه الغرور بأن أمريكا دولة عظمى و ستسيطر على الوباء و النتيجة كانت ان إذل الفايروس عظمة أمريكا و غرور ترامب .. جميع هذه التحذيرات كانت ترد ترامب قبل قوع الكارثة بشهور لكن انشغال الرئيس العفطي بعنترياته على الشعوب اهمل جميع تلك التحذيرات ولم يتخذ التدابير الاحترازية مثل غلق المطارات و منع التجمعات و توفير الأدوات الصحية لمكافحة الفايروس ما أثار غضب الشعب الامريكي و العلماء و الاعلام ضده لان كل همه كان الاقتصاد فقط و منافسة الصين و إيران ولم يهتم لأمر شعبه و النتيجة أن حلت الكارثة ومات الشعب بل وحتى الاقتصاد الامريكي انهار ...

الآن السفارة مغلقة و العدو منشغل وهي الفرصة المناسبة للخلاص.

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