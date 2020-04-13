الصينيون يعتلون منصة المحيط الهادئ وسط شلل امريكي ...!  

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محمد صادق الحسيني

 

حاملة طائرات صينية مع مجموعتها القتاليه تنتشر في محيط جزيرة غوام ( Guam ) غرب المحيط الهادئ

نشرت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست ( South China Morning Post ) ، اليوم ١٢/٤/٢٠٢٠ ، موضوعاً حول الانتشار العسكري الجديد لسلاح البحريه الصينيه في غرب المحيط الهادئ ، اكدت فيه على ما يلي :

1. عبور حاملة الطائرات الصينيه ، لياو نينغ (Liaoning ) ، مع مجموعتها القتاليه المؤلفة من : مدمرتين مسلحتين بالصواريخ الموجهه الدقيقه ، بالاضافة الى فرقاطتين مسلحتين بصواريخ موجهه دقيقه وسفينة امداد قتاليه ، عبرت مضيق مِياكو Miyako الواقع على بعد ٣٣٠ كم شمال شرق جزيرة تايوان الصينيه المنشقه ، وهو المضيق الفاصل بين هذه الجزيره وجزيرة أوكيناوا Okinawa اليابانية ، التي تضم أكبر قاعدة عسكرية اميركية في اليابان .

2. وفِي وقت لاحق من بعد ظهر اليوم أكدت وزارة الدفاع اليابانية المعلومات المشار اليها اعلاه في الصحيفةالصينيه .

3. ستنتشر هذه المجموعه البحريه الصينيه ، بقيادة حاملة الطائرات لياونينغ ، في غرب المحيط الهادئ ، وذلك بعد انسحاب حاملة الطائرات الاميركيه ثيودور روزفلت الى قاعدة غوام ( Guam ) البحريه / الجويه ( هي قاعده بحريه وجويه ) الاميركيه الاستراتيجيه ، بعد انتشار وباء كورونا بين بحاراتها . وكذلك انسحاب حاملة الطائرات الاميركيه ، التي تعمل بالطاقة النوويه ، رونالد ريغان ، ولنفس السبب وَرُسوِها في قاعدة يوكوسوكا Yokusuka البحريه الاميركيه في اليابان . اي بعد خروج هاتين الحاملتين من الخدمة الفعليه .

4. قيام وزارة الدفاع لجزيرة تايوان الصينيه المنشقه برفع حالة التأهب واعادة انتشار ، بين قواتها البحرية والجويه ، تحسباً لما قد ينجم عن التحركات البحريه والجويه الصينيه على مستقبل الجزيرة المنشقه .

كما أضافت وزارة الدفاع التايوانية ان المدمرة الاميركيه USS - Barry DDG - 52 قد عبرت مضيق تايوان ، يوم امس السبت ، مقتفية أثر المجموعه البحريه الصينيه . وهذه المدمرة مجهزة بالصواريخ الموجهه الدقيقه .

5. وفِي اطار التحركات والتحركات المضاده فقد نقلت الصحيفه الصينيه عن حساب تتبع حركة الطيران العسكري على تويتر ان طائرة الاستطلاع الالكتروني الاميركيه ، U.S. Navy EP - 3 E ، قد عبرت اليوم الاحد اجواء جنوب جزيرة تايوان في طريقها الى بحر الصين الجنوبي .

ولكن ما ورد في النقطتين الرابعه والخامسة ، من تحركات بحرية وجوية اميركيه ، في بحار الصين وغرب المحيط الهادئ ، لا يعني أبداً سوى ان القوات الاميركيه ، المنتشره في تلك المنطقة من العالم ، تعاني من حالة ارباك شديدة بسبب الخلل الكبير الذي نتج عن خروج حاملتي الطائرات الاميركيتين من الخدمه ، خاصة وان لا عودة قريبة لهما لاستئناف مهامهما القتاليه في مناطق عملياتهما . وهذا يعني ان تأثيرات وباء كورونا قد بدأت تثير المزيد من المشاكل في صفوف القوات الاميركيه المنتشره في ألف قاعدة عسكريه في مختلف اصقاع الارض .

يهلك ملوكاً ويستخلف آخرين

بعدنا طيبين قولوا الله

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