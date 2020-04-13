نقطة_نظام ✋ قتل الافعى بقطع رأسها  

سمارا

قناصين في كركوك ؟!

هذا معناه ان الجماعة موجودين و متمركزين وماخذين مكان هناك !

أتذكر عندما كنت اعمل في قناة افاق كلفت بكتابة تقارير عما يسمى بخيم الاعتصام في كركوك انذاك و التي كانت تخضع لسيطرة البعث و النقشبندية هناك بحدود العام 2012 _ 2013 عندما ثاروا ضد حكومة المالكي في ذلك الوقت و ارادوها طائفية .

أعقبها بعام اي في ال 2014 هجم الدواعش على الموصل!

هل معقول ان كل ذلك السيناريو هو محض صدفة !!!

البعض يظن أن الشعب ينسى تسلسل الاحداث... وهم نسوا اننا نؤرشف كل شيء فما بالك إذا كنت تعمل في مجال الإعلام و لك في كل حادثة ذكرى او تقرير !

لا تنسوا ان اول ظهور للارهاب و داعش و خيم الاعتصام كان انطلاقه من الحويجة في كركوك.

لذلك فإن قتل الافعى يبدأ بقطع رأسها .... فأبدوا بالحويجة وابيدوا الإرهاب هناك عن بكرة ابيه.

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