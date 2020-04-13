ويسألونك عن الحكومة كيف سيشكلون ..!

حسن المياح

التشكيلة معلبة طازجة مستوردة حاضرة ومحفوظة في المجمدة , ومعدة , ومهيئة , تنتظر فرش السماط , أو تحضير المنضدة للأكل والإنبساط .

الطباخ هو ترامب , ووسائل الطبخ والتقديم هم العملاء , والطعام والمائدة الذي يوضع عليها هي ثروات العراق , والآكلون هم السادة المحتلون الأميركان الصليبيون والصهاينة الماسونيون , والشعب العراقي المسلم المؤمن المستضعف ينتظر الفتات والفضلات إن بقيت ووجدت وتوفرت , وقبل أن ترمى في حاويات الزبالة والنفايات .

هكذا أراد الأميركان الصليبيون للشعب العراقي أن يكون , ورضخ لهم عبيد أذلاء خانعين خاضعين خائفين راجفين السياسيون والمسؤولون والحاكمون العملاء , فقبلوا وإنبطحوا , ومن بعدها فورآ إضطجعوا , وإسترخوا , وإستأنسوا , ونفذوا , وعاونوا , وعاضدوا , وسيحاسبوا من لا يركن الى الذين ظلموا , وأجرموا , وإحتلوا , ونهبوا , وطغوا , وتفرعنوا , وعبثوا , وعاثوا الفساد في العباد والبلاد العراق العظيم .

أيها السياسيون والحاكمون والأحزاب الراضخة الجبانة الراعدة , عن أي إستقلال ووطنية تتمشدقون , وعن أي عقيدة توحيد وإيمان رسالي تهذون , وعن أي كرامة وعزة وشرف تتمسكون وتفتخرون وتمجدون .

وهل لعميل ذليل مستعبد صاغر مهان حقير تابع ذيل , عقيدة توحيد رسالية , أو وطنية نظيفة نقية , أو كرامة إنسانية محفوظة , أو عزة نفس سامية , أو طيب شرف رفيع , أو عراقة عرض ومسؤولية كريمة محترمة .... ???

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