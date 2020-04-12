م العراءيين  دماغي هتضرب  

هادي جلو مرعي

خلاص نويت أكتب مصري مفهوم عند الي بيفهموا والي مبيفهموش، وإنشاالله عليهم مفهموش حاجة، واهو إحنا بنكتب م النار الي جوانا بتقيد وتزيد.

وزي ماعمل الي مش عارف إسمو إيه الي كتب عن سواقين التاكسي في مصر، وعمل حاجة حلوة، وطلعت رواية معتبرة إتنشرت وإنتشرت في كل حته من مصر، وبلادنا العربية، وكانت بتتكلم عن واحد بيأجر تكسي بشارع من شوارع المحروسة، ويفضل يلف معاه في الشوارع، ويشوف الزحمة والعوق من كل ناحية، وبعدين الرواية بتتكلم عن سواقين أشكال، وعن حكايات وحكم وبلاوي ومرض ودموع، حتى بالأمارة لساتني فاكر حكاية السواق الكبير في العمر الي إستاجره واحد (عماني) وإداله فلوس حلوة بعد مالف بيه مصر، وفضل يشكيله من الغلا وهو مش لاقي فلوس مكفياه وكمان مراتو الحجة عيانة بقالها سنين.

ماعلينا خلينا في إخواننا العراءيين الي همه في الهم كمان غرءانين، ومش عارفين يوصلوا لحاجة نافعة، وكمان همه مش عارفين رايحين على فين، مع إيران، ولا مع السعودية، ولا هيباتو في حضن أمريكا الي حاطه نأرها من نارهم، وبتجري وراهم من مكان لمكان، وزي مابتقول الأغنية الي عندنا (هجري وراك هجري وراك) بس العراءيين بيردوا ويغنوا: فاكر لما تقولي حسيبك يعني أنا هجري وراك؟

إخوانا العراءيين كل يوم جايبين واحد زي الي عاملين عمله ومدارين منها في مكان مهجور، وخايفين لواحد يشوفهم، وتعال يلي آسمك إيه إنت هتكون رئيس وزرا، يعني الحكومة كلها بتاعتك، وتؤمر وتنهى زي ماإنت عاوز، بس خلي بالك من بابا، ومن ماما، ومن عمو وخالو، ومن إخواتك، ومن عماتك وخالاتك، والحته كلها واحد واحد، وإوعى حد يقلك على حاجة ومتعملهاش أصلهم دول هم الي جابوك وخلوك تتنصب عليهم شيخ منظر، ولازم تعمل الي بيطلبوه ومتردش ولابكلمة.

مشكلة إخوانا العراءيين إنهم زي العريانين، ومش لاقين هدمة تلمهم مع إنهم عندهم كل حاجة. الفلوس والنفوس بس هم كده دايما زعلانين على بعض، ومش طايقين بعض، وكل واحده بيقول يانفسي، ويتمنى يرمي إخواته في البحر، تصوروا إنهم مش عارفين يعملوا حكومة بقالهم كام شهر، وعندهم رئيس وزرا خلع، والتاني مش عاوزينه وترفض، والتالت ناس عايزاه، وناس مكوماه، وناس بتدور وراه، واحد يقول له: إنت ولاحاجة، والتاني يقول له: إنت عميل. والتالت بيقول: ياويله، وسواد ليله الي بيشتغل معاه، ومحدش راضي يديله عقاد نافع في الليلة السودة دية، وربنا يستر من آخرتها أصل الأمريكان بيهددوا ويتوعدوا.. وفي ناس من جوه تقول: هنحرء الأرض وماعليها، والناس خايفة، وكورونا رايقة وبتجري ورا المساكين، وفي حجر طبي، ومنع حركة، وناس تشتكي من الجوع، وناس قاعدة في بيوتها بقالها اكتر من شهر، وأنا دماغي هتضرب م ألي بشوف.

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