المقالات

م العراءيين  دماغي هتضرب  


هادي جلو مرعي

 

خلاص نويت أكتب مصري مفهوم عند الي بيفهموا والي مبيفهموش، وإنشاالله عليهم مفهموش حاجة، واهو إحنا بنكتب م النار الي جوانا بتقيد وتزيد.

وزي ماعمل الي مش عارف إسمو إيه الي كتب عن سواقين التاكسي في مصر، وعمل حاجة حلوة، وطلعت رواية معتبرة إتنشرت وإنتشرت في كل حته من مصر، وبلادنا العربية، وكانت بتتكلم عن واحد بيأجر تكسي بشارع من شوارع المحروسة، ويفضل يلف معاه في الشوارع، ويشوف الزحمة والعوق من كل ناحية، وبعدين الرواية بتتكلم عن سواقين أشكال، وعن حكايات وحكم وبلاوي ومرض ودموع، حتى بالأمارة  لساتني فاكر حكاية السواق الكبير في العمر الي إستاجره واحد (عماني) وإداله فلوس حلوة بعد مالف بيه مصر، وفضل يشكيله من الغلا وهو مش لاقي فلوس مكفياه وكمان مراتو الحجة عيانة بقالها سنين.

ماعلينا خلينا في إخواننا العراءيين الي همه في الهم كمان غرءانين، ومش عارفين يوصلوا لحاجة نافعة، وكمان همه مش عارفين رايحين على فين، مع إيران، ولا مع السعودية، ولا هيباتو في حضن أمريكا الي حاطه نأرها من نارهم، وبتجري وراهم من مكان لمكان، وزي مابتقول الأغنية الي عندنا (هجري وراك هجري وراك) بس العراءيين بيردوا ويغنوا: فاكر لما تقولي حسيبك يعني أنا  هجري وراك؟

إخوانا العراءيين كل يوم جايبين واحد زي الي عاملين عمله ومدارين منها في مكان مهجور، وخايفين لواحد يشوفهم، وتعال يلي آسمك إيه إنت هتكون رئيس وزرا، يعني الحكومة كلها بتاعتك، وتؤمر وتنهى زي ماإنت عاوز، بس خلي بالك من بابا، ومن ماما، ومن عمو وخالو، ومن إخواتك، ومن عماتك وخالاتك، والحته كلها واحد واحد، وإوعى حد يقلك على حاجة ومتعملهاش أصلهم دول هم الي جابوك وخلوك تتنصب عليهم شيخ منظر، ولازم تعمل الي بيطلبوه ومتردش ولابكلمة.

مشكلة إخوانا العراءيين إنهم زي العريانين، ومش لاقين هدمة تلمهم مع إنهم عندهم كل حاجة. الفلوس والنفوس بس هم كده دايما زعلانين على بعض، ومش طايقين بعض، وكل واحده بيقول يانفسي، ويتمنى يرمي إخواته في البحر، تصوروا إنهم مش عارفين يعملوا حكومة بقالهم كام شهر، وعندهم رئيس وزرا خلع، والتاني مش عاوزينه وترفض، والتالت ناس عايزاه، وناس مكوماه، وناس بتدور وراه، واحد يقول له: إنت ولاحاجة، والتاني يقول له: إنت عميل. والتالت بيقول: ياويله، وسواد ليله الي بيشتغل معاه، ومحدش راضي يديله عقاد نافع في الليلة السودة دية، وربنا يستر من آخرتها أصل الأمريكان بيهددوا ويتوعدوا.. وفي ناس من جوه تقول: هنحرء الأرض وماعليها، والناس خايفة، وكورونا رايقة وبتجري ورا المساكين، وفي حجر طبي، ومنع حركة، وناس تشتكي من الجوع، وناس قاعدة في بيوتها بقالها اكتر من شهر، وأنا دماغي هتضرب م ألي بشوف.

ـــــــــــــــ

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لماذا يجب عليَّ أن أصوم صوم الدهر؟!  
الشهيدة بنت الهدى .... مثال المراة المسّلمة   
مشروعية فصائل المقاومة (دوليًا)  
🔴 شاهد عيان على ما قاموا به كتائب حزب الله  
الكسل الوظيفي  
بين زيادة الوزن والجوع  
الكاظمي: إدارة مخاطر الأزمات !!  
م العراءيين  دماغي هتضرب  
لا داعي للمجاملات والتفاؤل  
لماذا تعادي امريكا الصين؟!  
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1298.7
الجنيه المصري 75.47
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 316.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
المهندسة بغداد : بسم الله وبالله اللهم ارزقنا العافية والسلام ...
الموضوع :
مكتب الامام المفدى السيد علي السيستاني: غدا اول ايام شهر شعبان
المهندسة بغداد : مقالة ممتازة احسنتم ...
الموضوع :
إرفعوا أصواتكم !
نور صبحي : أليس جبريل عليه السلام نزل في ليلة القدر على الرسول وهي في رمضان.. كيف تقولون انه نزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
إبراهيم مهدي : لكن ورد في القرآن الكريم. .سورة البقرة الآية 185 ( في قوله تعإلى شهر رمضان الذي أنزل ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
ليلى : احسنتم سيدي حفظكم الله ...
الموضوع :
نصائح الامام المفدى السيد السيستاني لمواجهة فايروس كورونا
عقيل الياسري : وبشر الصابرين ....اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ...
الموضوع :
عالم ينهار عالم ينهض...!
زيد مغير : ما اروع ما كتبت سيدي الكريم وأتمنى ان ينشر ما كتبت في كل الصحف والمواقع . الف ...
الموضوع :
أين اختفى هؤلاء؟!
علاء الميالي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخي العزيز انكم تقولون لا توجد رواية ان الاسراء والمعراج في ال ...
الموضوع :
ماهو الفرق بين ليلة المبعث النبوي و ليلة الاسراء والمعراج
خليل العراقي : السلام عليكم أنت تتكلم بدون منطق ... محمد علاوي ... أنسان شريف ... ترجم متطلبات المرجعية الشريفة ...
الموضوع :
أيها الرئيس المكلف اترك العنتريات الفارغة
لبيك ياعراق : ضاغطكم الدين الاسلامي ومدمركم المغرد ان شاء الله كرونا لن تذهب سدى حتى تطيح وتصاب كل علماني ...
الموضوع :
هكذا تسمحون لاعداء الدين بانتقاد الدين
فيسبوك